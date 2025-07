AEREO

Airlines for Europe (A4E) chiede una tregua commerciale per evitare ripercussioni su occupazione, sicurezza e sostenibilità

Airlines for Europe (A4E), associazione che rappresenta le principali compagnie aeree europee, lancia un appello ai governi di Stati Uniti e Unione Europea. Mantenere aerei e componenti aeronautici esenti da dazi doganali.

Il settore dell’aviazione civile e del trasporto aereo, infatti, rischia di essere coinvolto in una nuova guerra commerciale transatlantica che avrebbe effetti devastanti su flotte, passeggeri, occupazione e sostenibilità ambientale.

Trasporto aereo UE e Stati Uniti

L’amministrazione americana vuole introdurre dazi del 30% su tutti i prodotti europei. In risposta, l’Unione Europea sta esaminando contromisure simmetriche. In questo scenario, A4E mette in guardia da misure protezionistiche che colpirebbero duramente il trasporto aereo e la catena di approvvigionamento transatlantica.

L’impatto dei dazi su aeromobili e pezzi di ricambio

Secondo Airlines for Europe, i dazi su aeromobili e componenti determinerebbero:

Un incremento multimilionario dei costi delle flotte aeree ;

; Ritardi nella manutenzione e nella consegna dei nuovi jet ;

; Interruzioni nel flusso di pezzi di ricambio , fondamentali per garantire la sicurezza operativa;

, fondamentali per garantire la sicurezza operativa; Un rallentamento della decarbonizzazione , a causa del blocco all’introduzione di aerei più efficienti e meno inquinanti;

, a causa del blocco all’introduzione di aerei più efficienti e meno inquinanti; Un aumento dei costi per passeggeri e merci, con possibili ricadute sulla connettività e la competitività globale.

Il trasporto aereo vive di collaborazione

Ourania Georgoutsakou, CEO di Airlines for Europe, ha dichiarato: “Questo settore prospera grazie alla concorrenza e alla cooperazione transfrontaliere, non allo scontro. Imporre dazi su aeromobili e componenti sarebbe una mossa perdente che metterebbe a rischio posti di lavoro, connettività e sostenibilità.”

A4E sottolinea che l’industria aeronautica transatlantica è una delle più integrate al mondo.

Una rete globale minacciata dai dazi

I componenti aeronautici attraversano regolarmente i confini per manutenzione, revisione e riparazione presso officine certificate, anche più volte nel corso della loro vita utile. Introdurre barriere doganali su questi flussi equivarrebbe a generare caos logistico, provocare ritardi evitabili e aggravare i costi operativi dell’intero comparto.

Cooperazione per salvare milioni di posti di lavoro

Il buon funzionamento dell’aviazione internazionale e del trasporto aereo sostiene milioni di posti di lavoro e garantisce la connettività globale tra le due sponde dell’Atlantico.

Per questo motivo, A4E chiede ai responsabili politici di escludere esplicitamente aerei e componenti da qualsiasi pacchetto tariffario e di riaffermare un impegno concreto per un commercio aperto e regolato nel settore.

