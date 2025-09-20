AEREO

Un cyber attacco informatico su larga scala ha colpito questa mattina alcuni tra i principali aeroporti europei, causando ritardi e cancellazioni di voli a Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow.

L’attacco informatico degli hacker ha preso di mira un importante fornitore di sistemi di check-in e imbarco utilizzati da numerosi scali internazionali.

Al momento, gli aeroporti italiani non risultano coinvolti dal cyber attacco informatico e i collegamenti da e per l’Italia restano regolari.

Aeroporti europei voli cancellati: i dettagli del cyber attacco

Il cyber attacco informatico agli aeroporti europei ha mandato in tilt i sistemi automatizzati di check-in e imbarco, costringendo il personale aeroportuale a gestire manualmente le procedure.

La conseguenza immediata sono stati ritardi e voli cancellati.

Bruxelles

L’aeroporto belga segnala voli cancellati e numerosi ritardi. Il cyber attacco informatico riguarda un fornitore esterno che opera con diversi aeroporti europei. Brussels Airlines, pur non avendo voli cancellati, ha dovuto distanziare i voli a lungo raggio per evitare ulteriori disagi.

Berlino Brandeburgo

L’aeroporto in Germania ha sospeso i collegamenti con i sistemi del fornitore colpito dal cyber attacco informatico. I passeggeri stanno subendo attese più lunghe al check-in e all’imbarco.

Londra Heathrow

L’aeroporto ha avvisato i viaggiatori di ritardi diffusi. Pur non confermando ufficialmente la matrice hacker, il sito segnala problemi tecnici con il fornitore, invitando i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo online e a non presentarsi con eccessivo anticipo.

Attacco informatico hacker e aeroporti italiani

Mentre Bruxelles, Berlino e Londra affrontano cancellazioni e lunghe code a causa del cyber attacco informatico, gli aeroporti italiani restano pienamente operativi. A Fiumicino la situazione è regolare: l’unico volo cancellato è l’Eju2981 per Bruxelles, mentre altri due voli provenienti dallo scalo belga (Sn3175 e Eju9043) registrano solo ritardi limitati.

Questa differenza è dovuta al fatto che i sistemi informatici italiani non sono collegati al fornitore colpito, evitando così effetti a catena.

