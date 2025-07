AEREO

All’aeroporto di Bologna, nei soli ultimi due mesi, oltre 100 passeggeri stranieri sono stati respinti o espulsi grazie ai serrati controlli in aeroporto eseguiti dalla Polizia di Frontiera Aerea. I dati confermano come lo scalo emiliano sia diventato un punto strategico per il monitoraggio dei flussi migratori irregolari, soprattutto in relazione ai voli internazionali in arrivo e in partenza.

Controlli aeroporto di Bologna su passeggeri e voli

I controlli condotti dalla Polaria all’aeroporto di Bologna rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza nazionale. Ogni giorno, agenti specializzati verificano documenti, identità e condizioni di ingresso dei passeggeri, con particolare attenzione ai voli provenienti da Paesi extra-Schengen o considerati sensibili.

Queste attività permettono di intercettare passeggeri con documentazione falsa o con precedenti penali, impedendone l’accesso o disponendone l’allontanamento immediato. Gli interventi sono rapidi e si svolgono direttamente presso i gate o i varchi di frontiera dell’aeroporto di Bologna, in coordinamento con i vettori aerei coinvolti.

Respinti 55 passeggeri irregolari all’aeroporto di Bologna

Grazie ai controlli in aeroporto attuati all’arrivo dei voli internazionali, 55 passeggeri stranieri sono stati respinti alla frontiera. Si trattava di persone prive dei requisiti previsti per entrare in Italia, immediatamente rimpatriate con voli di ritorno verso i rispettivi Paesi di origine. Albania, Tunisia, Moldavia, Marocco, Georgia, Egitto, Kosovo, India e Macedonia sono state le destinazioni principali dei voli di respingimento partiti dallo scalo felsineo.

Questi controlli in aeroporto sono fondamentali per bloccare ingressi irregolari prima ancora che i passeggeri varchino ufficialmente la frontiera.

Espulsi altri 54 passeggeri con voli da Bologna

Oltre ai respingimenti, 54 passeggeri stranieri già presenti sul territorio nazionale espulsi tramite voli in partenza dall’aeroporto di Bologna. In 16 casi si è trattato di provvedimenti emessi direttamente dalla Questura di Bologna, mentre i restanti 38 eseguiti in collaborazione con altre Questure del centro-nord, tra cui Milano, Firenze, Modena e Treviso.

I soggetti espulsi erano coinvolti in reati come soggiorno illegale, furto, spaccio, truffa, rapina, maltrattamenti e, in alcuni casi, violenza sessuale. La loro rimozione è avvenuta con accompagnamento fino ai voli di rimpatrio, partiti regolarmente dall’aeroporto di Bologna.

Controlli aeroporto: strumento chiave per la sicurezza dei passeggeri

In un contesto internazionale complesso, i controlli aeroportuali assumono un ruolo sempre più determinante per la gestione della sicurezza e della legalità. L’aeroporto di Bologna, grazie alla presenza costante della Polaria, si conferma punto nevralgico per i controlli su passeggeri e voli, soprattutto nei collegamenti con l’area mediterranea, balcanica e caucasica.

