AEREO

Il sindacato Fit Cisl ha espresso forte contrarietà rispetto al recente rinnovo del Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori, segnalando la questione ad Assaeroporti e ad Aeroporti 2030, e per conoscenza ai livelli istituzionali competenti. Secondo il sindacato, l’accordo è penalizzante sia sul piano economico sia normativo.

“Il rinnovo è fortemente penalizzante per lavoratrici e lavoratori, sia dal punto di vista economico che normativo.”

Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori: 30 mesi di diritti cancellati

Nel mirino del sindacato Fit-Cisl c’è la scelta di non riconoscere alcun effetto retributivo, contributivo e previdenziale per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 (scadenza naturale del precedente contratto) e il 30 luglio 2025 (data effettiva di decorrenza del nuovo accordo).

“L’impatto economico di questa scelta è devastante: si determinano infatti gravi e irreparabili perdite salariali per circa 10.000 operatori del comparto aeroportuale penalizzati – per decisione unilaterale – da mancati effetti retributivi, contributivi e previdenziali dovuti per l’intero periodo non considerato e riconosciuto nel rinnovo.”

La Fit-Cisl sottolinea che il nuovo Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori: “Cancella arbitrariamente 30 mesi di diritti contrattuali – nel merito e nel metodo – senza riconoscere un’equa e adeguata copertura economica o indennizzo a titolo risarcitorio.”

Sindacato Fit-Cisl: “Accordo bloccante, impugnabile e senza copertura giuridica”

Secondo il sindacato, il rinnovo del Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori rappresenta un precedente pericoloso per la contrattazione collettiva in Italia, oltre a bloccare la crescita salariale dei lavoratori aeroportuali.

“Contribuisce a bloccare e ritardare la crescita degli stipendi dei lavoratori aeroportuali italiani che, al momento, appaiono fra i più bassi rispetto a quelli dei colleghi degli altri paesi; apre un pericoloso precedente per via del mancato rinnovo dei contratti nei tempi previsti dagli accordi interconfederali; appare, a tutti gli effetti, priva di copertura giuridica e potenzialmente impugnabile dinanzi alle sedi opportune, incluse quelle giudiziarie e istituzionali.”

Conformità del Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori

La Fit-Cisl lancia ora un appello urgente affinché le associazioni datoriali avviino un confronto diretto con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.

“Per queste ragioni la Fit-Cisl chiede alle associazioni datoriali di settore di avviare in tempi rapidissimi un confronto, coinvolgendo le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl Trasporto Aereo, al fine di rendere l’intesa conforme alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, ripristinando i diritti economici e contrattuali dei lavoratori aeroportuali per l’intero periodo intercorrente tra la scadenza e il rinnovo del Ccnl di settore.”

In conclusione, il Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori si conferma oggi un terreno di scontro decisivo per la tutela dei lavoratori aeroportuali italiani, con la Fit-Cisl in prima linea per difendere retribuzioni, contributi e diritti sospesi da oltre due anni.

Continua a leggere: Sciopero aerei 20 giugno 2025, Enac: voli garantiti