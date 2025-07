AEREO

Con un’affluenza superiore al 64%, le lavoratrici e i lavoratori dei gestori aeroportuali hanno approvato con oltre il 93% di voti favorevoli il rinnovo del Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali.

Il referendum promosso dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo ha dato un chiaro mandato a proseguire nella direzione del miglioramento delle condizioni lavorative e salariali nel settore.

Il nuovo Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali interessa circa 10mila addetti operanti negli aeroporti italiani. Si tratta di figure fondamentali per il funzionamento e la sicurezza degli scali, ora tutelate da un accordo che rappresenta un punto di svolta per il comparto.

Dichiarano i sindacati “Oltre il 93% dei voti favorevoli espressi, rappresentano un esito praticamente plebiscitario che premia la qualità dei risultati ottenuti per le lavoratrici e i lavoratori del settore i quali possono ora guardare alle prossime trattative aziendali e territoriali di secondo livello con più serenità”.

Nuovo CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali: cosa cambia

Con la ratifica referendaria, entrano ufficialmente in vigore le novità introdotte nel Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali, tra cui:

aggiornamento dei livelli retributivi ;

; revisione degli inquadramenti professionali ;

; rafforzamento delle tutele normative e contrattuali ;

; valorizzazione del ruolo dei gestori nel sistema del trasporto aereo nazionale.

Il nuovo impianto contrattuale è stato pensato per rispondere alle trasformazioni in atto nel comparto. Per rilanciare l’attrattività del lavoro aeroportuale, un nodo critico in un settore strategico per l’economia del Paese.

A settembre nuovi inquadramenti e livelli retributivi

Uno degli impegni concreti derivanti dal Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali è l’avvio, già da settembre, della Commissione paritetica incaricata di definire i nuovi inquadramenti professionali e i livelli retributivi collegati. Un passaggio chiave per accompagnare i cambiamenti organizzativi e tecnologici che stanno investendo gli aeroporti italiani.

Un risultato per il futuro del trasporto aereo italiano

L’approvazione del Contratto CCNL Trasporto Aereo Gestori Aeroportuali segna l’inizio di una nuova stagione contrattuale nel trasporto aereo. Un percorso che punta a:

migliorare le condizioni di lavoro negli aeroporti;

riconoscere il valore professionale di migliaia di lavoratori;

contribuire alla stabilità e alla crescita di un comparto che vale oltre il 4% del PIL nazionale.

