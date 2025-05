AEREO

Puoi vincere 2 biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con volo ITA Airways A/R e pernottamento per due persone

Con il concorso ITA Airways Milano Cortina 2026 puoi vincere 2 biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con volo ITA Airways A/R e pernottamento per due persone.

Partecipa al nuovo concorso ITA Airways Milano Cortina 2026 entro il 30 novembre 2025 e vinci 2 biglietti per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, volo ITA Airways A/R e pernottamento per due persone.

Vinci i biglietti per le Olimpiadi con i voli Ita Airways

ITA Airways lancia il concorso sui voli “Destinazione Milano Cortina 2026” come Official Airline Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Il concorso è pensato per premiare i passeggeri dei voli con esperienze uniche e irripetibili.

Hai tempo dal 7 maggio 2025 al 30 novembre 2025 per partecipare e provare a vincere premi mensili e un superpremio finale da sogno. Con solo biglietto ITA Airways puoi aggiudicarti il premio.

Come partecipare al concorso ITA Airways Milano Cortina 2026 e vincere

Vincere non è mai stato così semplice. Bastano tre mosse per partecipare a “Destinazione Milano Cortina 2026” e provare ad aggiudicarti uno dei premi messi in palio:

STEP 1

Acquista il biglietto per un volo ITA Airways tra il 7 maggio e il 30 novembre 2025.

STEP 2

Registra il biglietto del volo online su destinazionemilanocortina2026.it compilando l’apposito form entro il 30 novembre 2025.

STEP 3

Incrocia le dita e attendi l’estrazione! Potresti vincere un premio mensile o il superpremio finale.

Regolamento ufficiale del concorso

Per tutti i dettagli, consulta il regolamento ufficiale del concorso.

I premi in palio

Premi mensili del concorso ITA Airways

Ogni mese puoi vincere un premio eccezionale:

2 biglietti per assistere alle gare delle Olimpiadi o Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Volo A/R ITA Airways incluso

Pernottamento per due persone

Superpremio finale

Tutti i partecipanti al concorso concorrono anche all’estrazione del superpremio finale:

2 biglietti per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici

Volo ITA Airways A/R incluso

Pernottamento per due persone

ITA Airways ti fa vincere premi veri e vivere l’atmosfera unica dei Giochi Olimpici!

Chi può partecipare al concorso ITA Airways “Destinazione Milano Cortina 2026”

Il concorso “Destinazione Milano Cortina 2026” è aperto a tutti i maggiorenni residenti in Italia o San Marino, in possesso di un biglietto di un volo ITA Airways valido, acquistato presso canali ufficiali (online o fisici) nel periodo promozionale.

Esclusioni: non possono partecipare:

Dipendenti ITA Airways

Soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso

Minorenni

Rivenditori e loro parenti

Quali biglietti dei voli ITA Airways sono validi per vincere i premi

Per partecipare al concorso e vincere un premio mensile o il superpremio finale, è necessario:

Acquistare il biglietto di un volo ITA Airways dal 7 maggio al 30 novembre 2025

Evitare voli in codeshare o operati da compagnie partner

Assicurarsi che i dati del passeggero corrispondano a quelli inseriti nel form di registrazione

È possibile partecipare più volte al concorso?

Sì! Ogni biglietto ITA Airways diverso registrato dà diritto a una nuova partecipazione. Più voli acquisti, più possibilità hai di vincere premi. Non sono ammesse registrazioni multiple con dati simili o falsi. Il concorso premia la correttezza!

La partecipazione al concorso ITA Airways è gratuita

Partecipare al concorso è completamente gratuito. L’unico requisito è acquistare un volo ITA Airways valido nel periodo indicato e registrare il biglietto online.

