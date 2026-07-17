AEREO

la nuova lista UE 2026 con i Paesi coinvolti, i vettori esclusi e tutte le restrizioni operative previste

Quali sono le compagnie aeree vietate in Europa? Pubblicato un aggiornamento della Lista UE per la sicurezza aerea. Il documento che raccoglie i vettori soggetti a divieti o restrizioni operative perché non conformi agli standard internazionali di sicurezza.

La nuova lista, aggiornata al 9 giugno 2026, comprende 154 compagnie aeree soggette a divieto operativo. Altri due vettori possono volare nell’Unione europea soltanto utilizzando determinati aeromobili.

In alcuni casi il provvedimento riguarda una singola compagnia; in altri interessa tutti i vettori certificati dalle autorità aeronautiche di un Paese nel quale la supervisione della sicurezza è stata considerata inadeguata.

Tra le modifiche dell’ultimo aggiornamento figurano l’inserimento di Air Express Algeria e la rimozione di tutte le compagnie certificate in Kirghizistan.

Che cos’è la Lista UE per la sicurezza aerea

E’ la blacklist europea delle compagnie aeree. Informa i passeggeri sui vettori ai quali è vietato operare da, verso o sopra il territorio dell’Unione europea.

Una compagnia può essere inserita nella lista quando vengono rilevate gravi carenze nel rispetto degli standard internazionali. Il divieto può essere esteso a tutti i vettori di un Paese quando le autorità nazionali non sono in grado di garantire un controllo adeguato sulle compagnie da loro certificate.

La lista può includere anche operatori che non effettuano collegamenti con l’Europa. I viaggiatori possono conoscere le criticità anche quando prenotano voli interni o internazionali fuori dall’UE.

Compagnie aeree vietate in Europa nel 2026

Dopo il nuovo aggiornamento, 154 compagnie aeree non possono operare nell’Unione europea.

Il totale comprende:

126 vettori certificati in 16 Stati nei quali la supervisione della sicurezza è stata giudicata inadeguata;

22 compagnie aeree certificate in Russia;

6 singoli vettori di altri Paesi, vietati per specifiche carenze di sicurezza.

A queste si aggiungono Iran Air e Air Koryo, sottoposte a restrizioni operative ma non a un divieto completo.

Compagnie aeree vietate singolarmente

Sei compagnie sono inserite individualmente nella lista europea a causa di gravi carenze di sicurezza:

Air Express Algeria, Algeria;

Air Zimbabwe, Zimbabwe;

Avior Airlines, Venezuela;

Iran Aseman Airlines, Iran;

Fly Baghdad, Iraq;

Iraqi Airways, Iraq.

Air Express Algeria rappresenta la nuova aggiunta dell’aggiornamento del giugno 2026. Nel documento ufficiale compare nell’Allegato A con il certificato di operatore aereo TA/010/2002.

Le compagnie aeree russe vietate nell’UE

La Lista UE comprende 22 vettori certificati in Russia:

Aurora Airlines;

Aviacompany “Aviastar-TU”;

Izhavia;

Air Company Yakutia;

RusJet;

UVT Aero;

Siberia Airlines;

Smartavia Airlines;

Iraero Airlines;

Ural Airlines;

Alrosa Air Company;

NordStar Airlines;

RusLine;

Yamal Airlines;

Nordwind Airlines;

Aircompany Ikar;

I Fly;

Pobeda Airlines;

Aeroflot – Russian Airlines;

Rossiya Airlines;

SKOL Airline;

Utair Aviation.

I Paesi con tutte le compagnie aeree vietate

Il divieto interessa tutti i vettori certificati dalle autorità aeronautiche di 16 Stati. Quando viene applicata questa misura, non sono vietate soltanto le compagnie nominate nel documento: il provvedimento riguarda ogni operatore certificato nel Paese interessato.

Di seguito sono riportate anche le compagnie espressamente indicate nella lista ufficiale.

Afghanistan

Sono vietate tutte le compagnie aeree certificate dalle autorità dell’Afghanistan. Nel documento sono indicate:

Ariana Afghan Airlines;

Kam Air.

Angola

Sono vietati tutti i vettori certificati in Angola, con l’eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo.

La lista indica:

Aerojet;

Guicango;

Air Jet;

Bestflya Aircraft Management;

Heliang;

SJL;

Sonair.

Armenia

Sono vietate tutte le compagnie aeree certificate dalle autorità armene, comprese:

Air Dilijans;

Armenian Airlines;

Armenia Airways;

Armenian Helicopters;

Fly Arna;

FlyOne Armenia;

Novair;

Shirak Avia;

Skyball.

Repubblica del Congo

Il divieto riguarda tutti i vettori certificati nella Repubblica del Congo. Nel documento figurano:

Canadian Airways Congo;

Equaflight Services;

Equajet;

Trans Air Congo;

Société Nouvelle Air Congo.

Repubblica Democratica del Congo

Sono vietate tutte le compagnie certificate nella Repubblica Democratica del Congo, comprese:

AB Business;

Air Fast Congo;

Air Kasai;

Air Katanga;

Busy Bee Congo;

Compagnie Africaine d’Aviation;

Congo Airways;

Goma Express;

Kin Avia;

Malu Aviation;

Serve Air Cargo;

Swala Aviation;

Tracep Congo Aviation.

Gibuti

Sono vietati tutti i vettori certificati dalle autorità di Gibuti. La lista indica:

Daallo Airlines.

Guinea Equatoriale

Il divieto interessa tutte le compagnie aeree certificate in Guinea Equatoriale, comprese:

Ceiba Intercontinental;

Cronos Airlines.

Eritrea

Sono vietati tutti i vettori certificati dalle autorità dell’Eritrea. Nel documento figurano:

Eritrean Airlines;

Nasair Eritrea.

Liberia

Sono vietate tutte le compagnie aeree certificate dalle autorità della Liberia.

Libia

Sono vietati tutti i vettori certificati dalle autorità libiche, compresi:

Afriqiyah Airways;

Air Libya;

Al Maha Aviation;

Berniq Airways;

Buraq Air;

Global Air Transport;

Hala Airlines;

Libyan Airlines;

Libyan Wings Airlines;

Petro Air.

Nepal

Il divieto riguarda tutte le compagnie certificate dalle autorità del Nepal. La lista riporta:

Air Dynasty Heli Services;

Altitude Air;

Buddha Air;

Fishtail Air;

Summit Air;

Heli Everest;

Himalaya Airlines;

Kailash Helicopter Services;

Makalu Air;

Manang Air;

Mountain Helicopters;

Prabhu Helicopters;

Nepal Airlines Corporation;

Saurya Airlines;

Shree Airlines;

Simrik Air;

Simrik Airlines;

Sita Air;

Tara Air;

Yeti Airlines.

São Tomé e Príncipe

Sono vietati tutti i vettori:

STP Airways.

Sierra Leone

Sono vietate tutte le compagnie aeree certificate dalle autorità della Sierra Leone.

Sudan

Sono vietati tutti i vettori certificati dalle autorità del Sudan, compresi:

Alfa Airlines;

Badr Airlines;

Blue Bird Aviation;

Eldinder Aviation;

Green Flag Aviation;

Helejetic Air;

Kata Air Transport;

Kush Aviation;

Nova Airways;

Sudan Airways;

Sun Air;

Tarco Air.

Suriname

Il divieto riguarda tutte le compagnie certificate dalle autorità del Suriname. Nel documento sono riportate:

Blue Wing Airlines;

Fly All Ways;

Gum Air;

Samavco, conosciuta anche come Vortex Air Services;

Mission Aviation Fellowship Suriname;

Surinam Airways;

United Aviation Services;

Badjas Cargo.

Tanzania

Sono vietate tutte le compagnie aeree certificate dalle autorità della Tanzania. La lista indica:

Adventure Aloft;

African Skydive Adventures;

Air Excel;

Air Tanzania;

Arusha Medivac;

As Salaam Air;

Auric Air Services;

Coastal Travels;

Cropcair Aviation;

Everett Aviation;

Flightlink;

Fly Safari Airlink;

Fly Zanzibar;

Grumeti Air;

Jambo Aviation;

Kilimedi Air Aviation;

Level Up Aviation;

Miracle Experience;

Mission Aviation Fellowship;

My Fly Aviation;

Nyssa Balloon Safaris;

Pelican Aviation and Tours;

Precision Air Services;

Regional Air Services;

Safari Plus;

Serengeti Balloons;

Shine Aviation;

Shine Balloons Safaris;

State Aviation;

Tanzanian Air Services;

Tropic Helicopters;

Tropical Air Services;

Unity Air;

Zantas Air Services.

Le compagnie aeree soggette a restrizioni operative

Non tutti i vettori presenti nella Lista UE sono sottoposti a un divieto completo. Due compagnie possono operare nell’Unione europea soltanto con determinati tipi di aeromobili.

Iran Air

Iran Air non può utilizzare nell’UE gli aeromobili:

Fokker F100;

Boeing 747.

La compagnia può quindi operare soltanto con gli altri velivoli autorizzati e indicati nel proprio certificato di operatore aereo.

Air Koryo

Air Koryo Corea del Nord, è soggetta a restrizioni sull’intera flotta. Con l’eccezione di due aeromobili Tupolev Tu-204:

P-632;

P-633.

Le limitazioni di Iran Air e Air Koryo sono riportate nell’Allegato B del documento ufficiale, a pagina 14.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Le modifiche principali della lista del 2026 sono due.

Air Express Algeria è stata aggiunta tra le compagnie aeree soggette a divieto operativo. La decisione è arrivata dopo le valutazioni degli esperti europei, che hanno rilevato carenze nel rispetto degli standard internazionali di sicurezza.

Sono state invece rimosse tutte le compagnie certificate in Kirghizistan. La cancellazione riconosce i progressi compiuti dal Paese nel rafforzamento della supervisione e dei controlli sulla sicurezza aerea.

La rimozione dalla lista non autorizza però automaticamente una compagnia extraeuropea a operare nell’UE. I vettori dei Paesi terzi devono essere in possesso anche dell’autorizzazione TCO rilasciata dall’EASA.

Perché una compagnia aerea viene inserita nella lista

L’inserimento nella Lista UE può essere deciso quando emergono problemi relativi alla manutenzione degli aeromobili, alle procedure operative, alla formazione degli equipaggi o alla capacità di rispettare gli standard internazionali.

Il provvedimento può dipendere anche da carenze nelle attività di controllo svolte dalle autorità aeronautiche nazionali.

Quando un Paese non è in grado di garantire un’adeguata supervisione, il divieto può essere applicato a tutte le compagnie aeree da esso certificate, anche se nel documento vengono nominati soltanto alcuni vettori.

La presenza nella lista non è necessariamente definitiva. Una compagnia o un’autorità nazionale può chiedere una nuova valutazione dopo aver corretto le criticità e dimostrato di rispettare i requisiti di sicurezza.

Cosa significa per i passeggeri

Per i viaggiatori, la Lista UE rappresenta uno strumento utile soprattutto quando si prenotano voli operati da compagnie poco conosciute o collegamenti interni al di fuori dell’Europa.

Prima di acquistare un biglietto è importante controllare quale compagnia opererà effettivamente il volo. Nei collegamenti in code sharing, infatti, il vettore che vende il biglietto può essere diverso da quello che mette a disposizione l’aeromobile e l’equipaggio.

Nella prenotazione è quindi utile cercare la dicitura “volo operato da” e confrontare il nome del vettore con quello riportato nella lista.

In determinate circostanze, una compagnia soggetta a divieto può esercitare diritti di traffico utilizzando un aeromobile preso a noleggio con equipaggio da un vettore non vietato, a condizione che siano rispettati gli standard di sicurezza previsti.

Come consultare la versione aggiornata

La Lista UE per la sicurezza aerea viene modificata periodicamente sulla base di nuove valutazioni, ispezioni e informazioni ricevute dalle autorità nazionali.

Prima di prenotare un volo è quindi consigliabile verificare sempre la versione più recente, controllando:

il nome legale della compagnia aerea;

il Paese che ha rilasciato il certificato;

l’eventuale presenza di un divieto completo;

le possibili restrizioni relative al tipo di aeromobile;

il vettore che opererà realmente il collegamento.

La Commissione precisa che la sola versione giuridicamente vincolante è quella allegata al più recente regolamento di esecuzione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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