AEREO

Ridurre i costi dei voli, garantire competitività e sostenibilità del trasporto aereo

Compagnie aeree europee unite per chiedere riforme all’UE. Le compagnie aeree europee lanciano un appello ai leader dell’Unione Europea: servono riforme immediate per garantire la competitività del settore dell’aviazione.

A oltre un anno dall’avvio della nuova legislatura, le compagnie denunciano l’assenza di azioni concrete per sostenere la neutralità climatica, la resilienza del trasporto aereo e la sostenibilità economica dei voli.

Senza interventi entro la fine dell’anno, avvertono i CEO, l’aumento dei costi operativi continuerà a penalizzare la connettività europea e l’accessibilità dei biglietti per i passeggeri.

Trasporto aereo: un settore strategico per l’Europa

Il comparto delle compagnie aeree europee rappresenta oltre il 4% del PIL e più di 12 milioni di posti di lavoro, secondo i dati Airlines for Europe (A4E).

Volare in Europa è oggi più accessibile ed efficiente, ma la competitività del sistema è messa alla prova da regole non uniformi e da costi in crescita.

Le compagnie chiedono alla politica europea di “aprire gli occhi di fronte alla nuova realtà geopolitica” e di intervenire su normative restrittive e frammentazione dello spazio aereo, che rallentano l’intero settore.

Spazio aereo frammentato e scioperi: la principale sfida

I CEO denunciano che il mercato unico dell’aviazione europea è sotto pressione. Durante l’estate 2025, i ritardi dei voli hanno superato i 12 milioni di minuti, equivalenti a 23 anni di fermo operativo (Eurocontrol, 2025).

Le compagnie aeree chiedono misure precise:

arbitrato obbligatorio prima degli scioperi dei controllori di volo;

preavviso minimo di 21 giorni per le azioni sindacali;

tutela dei voli di sorvolo;

diritto di ricorso per le compagnie.

Queste riforme, sostengono i CEO, sono indispensabili per garantire stabilità operativa e limitare i disagi per i passeggeri.

Compagnie aeree contro regole su compensazioni e bagagli

Le compagnie aeree europee criticano anche alcune proposte legislative dell’UE.

In particolare, la soglia di tre ore per il risarcimento dei ritardi viene definita troppo rigida: portarla a cinque ore potrebbe ridurre del 40% le interruzioni operative.

Riguardo ai bagagli a mano, un sondaggio YouGov 2025 ha mostrato che i passeggeri preferiscono tariffe più basse e maggiore libertà di scelta, piuttosto che un bagaglio incluso nella tariffa base.

Secondo A4E, “le norme devono riflettere le reali priorità dei passeggeri e rispettare la libertà di scelta dei consumatori”.

Carburanti sostenibili e competitività: l’allarme delle compagnie aeree

Altro punto critico riguarda i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF). Le compagnie aeree europee avvertono che gli obblighi normativi attuali non bastano a creare un mercato efficiente: i costi elevati e la scarsità di offerta rendono il SAF poco accessibile.

A4E chiede all’UE di:

ridurre il rischio sugli investimenti nella produzione di SAF;

abbassare i costi tramite incentivi mirati;

introdurre un meccanismo simile al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) per evitare la delocalizzazione delle emissioni.

Le compagnie ribadiscono il loro impegno nella decarbonizzazione dei voli, ma sottolineano che “la sostenibilità non può avvenire a scapito della competitività”.

Agire subito per il futuro dell’aviazione europea

Il comunicato delle compagnie aeree si chiude con un messaggio chiaro: “Senza un’azione urgente, l’Europa rischia di perdere il suo vantaggio competitivo e i passeggeri ne pagheranno il prezzo.”

A4E chiede alla Commissione Europea di avviare un Dialogo Strategico per l’Aviazione Europea, sul modello di quanto già fatto per altri settori industriali.

L’obiettivo è costruire un settore del trasporto aereo resiliente, sostenibile e competitivo, capace di garantire connettività, occupazione e crescita economica in tutta l’UE.

Chi è A4E

Airlines for Europe (A4E) è la più grande associazione di compagnie aeree europee, con sede a Bruxelles. Rappresenta una flotta di oltre 3.700 aeromobili, trasporta più di 771 milioni di passeggeri e serve quasi 2.800 destinazioni nel mondo. Ogni anno, le compagnie aderenti movimentano oltre 4 milioni di tonnellate di merci, confermando il ruolo strategico dell’aviazione europea per l’economia del continente.

