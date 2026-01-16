AEREO

La classifica con i 25 vettori full service e i 25 low cost più affidabili a livello globale

Le compagnie aeree più sicure al mondo nel 2026 sono state individuate da AirlineRatings, che ha pubblicato la nuova classifica annuale basata sull’analisi di oltre 320 vettori aerei monitorati a livello globale.

La classifica delle compagnie aeree

AirlineRatings è l’unico sito web al mondo specializzato esclusivamente nella valutazione della sicurezza delle compagnie aeree e dei loro prodotti. Per il 2026 ha stilato due classifiche distinte:

25 compagnie aeree a servizio completo più sicure

25 compagnie aeree low cost più sicure

Secondo l’amministratore delegato Sharon Petersen, i margini tra le compagnie aeree più sicure sono oggi estremamente ridotti. Le differenze numeriche non indicano lacune nella sicurezza, ma riflettono livelli di eccellenza molto ravvicinati.

I criteri di valutazione delle compagnie aeree

La metodologia utilizzata da AirlineRatings prende in considerazione parametri tecnici e operativi consolidati, tra cui:

tasso di incidenti rapportato al numero totale di voli

età media e dimensione della flotta

presenza di incidenti gravi

addestramento ed esperienza dei piloti

audit di sicurezza internazionali

Nel 2026 è stata introdotta una maggiore attenzione alla prevenzione delle turbolenze, oggi principale causa di infortuni in volo. Per questo motivo viene valutata anche la partecipazione al programma IATA Turbulence Aware o a sistemi equivalenti, insieme agli audit di sicurezza in cabina.

Le 25 compagnie aeree full service più sicure nel 2026

Questa è la classifica delle compagnie aeree a servizio completo più sicure al mondo per il 2026:

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Airways Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta Air Lines American Airlines Fiji Airways

Il 2026 segna un passaggio storico: Etihad diventa la prima compagnia del Golfo a raggiungere il primo posto, grazie a una flotta giovane, all’assenza di incidenti e al più basso tasso di incidenti per volo tra tutti i vettori analizzati.

Le 25 compagnie aeree low cost più sicure nel 2026

Questa la classifica delle compagnie aeree low cost più sicure al mondo:

HK Express Jetstar Airways Scoot flydubai (ora considerata full service) Gruppo easyJet Southwest Airlines airBaltic VietJet Air Gruppo Wizz Air AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue FlyNAS Cebu Pacific Jet2 Ryanair (Irlanda e Regno Unito) Spring Airlines China Gruppo Transavia Gruppo Eurowings Volaris Gruppo WestJet GOL SKY Airline Chile

HK Express ottiene il primo posto per la seconda volta, distinguendosi per una flotta moderna, un tasso di incidenti molto basso e audit di sicurezza quasi impeccabili.

Cosa significa oggi essere nella classifica AirlineRatingse

AirlineRatings evidenzia che tutte le compagnie aeree più sicure del 2026 hanno registrato incidenti negli ultimi due anni. Tuttavia, il tasso effettivo di incidenti per volo varia tra 0,002 e 0,09, un risultato che testimonia l’elevato livello di sicurezza raggiunto dal settore.

In un contesto in cui gli incidenti gravi sono sempre più rari, l’ingresso nella Top 25 riflette la solidità delle operazioni, la qualità degli equipaggi e una gestione del rischio efficace su milioni di voli.

