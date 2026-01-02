AEREO

Le compagnie aeree più puntuali al mondo sono state individuate dalla On-Time Performance Review 2025 pubblicata da Cirium, che rappresenta il principale benchmark globale sulla puntualità dei voli.

I dati, diffusi a inizio 2026 e riferiti alle operazioni del 2025, confermano come l’affidabilità operativa sia diventata un fattore centrale per il settore del trasporto aereo.

Aeromexico è la compagnia aerea più puntuale al mondo

Per il secondo anno consecutivo, Aeromexico si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo, con una puntualità del 90,02%. Il vettore messicano ha operato 188.859 voli in 23 Paesi, diventando solo la seconda compagnia nella storia del programma Cirium, attivo dal 2009, a vincere due titoli globali consecutivi.

Alle sue spalle si posizionano Saudia, con l’86,53%, e SAS Scandinavian Airlines, terza con l’86,09%, a dimostrazione dell’elevato livello competitivo raggiunto tra le compagnie aeree più puntuali al mondo.

La top 10 globale delle compagnie aeree più puntuali

Subito dietro Aeromexico troviamo Azul, quarta con l’85,18%, e Qatar Airways, quinta con l’84,42% su oltre 198.000 voli operati in sei continenti.

Seguono Iberia, LATAM Airlines, Avianca, Turkish Airlines e Delta Air Lines, quest’ultima con una puntualità dell’80,90% ma con oltre 1,8 milioni di voli effettuati, il volume più alto dell’intera analisi.

Nord America ed Europa: puntualità su larga scala

In Nord America, Delta Air Lines è la compagnia più puntuale per il quinto anno consecutivo, davanti ad Alaska Airlines, United Airlines e American Airlines.

In Europa, il primato spetta a Iberia Express, che difende il primo posto per il terzo anno consecutivo con una puntualità dell’88,94%. Seguono SAS, Austrian Airlines, Iberia e Virgin Atlantic, protagonista del miglioramento più marcato dell’anno.

America Latina: il record assoluto di Copa Airlines

In America Latina, il primo posto va ancora a Copa Airlines, che raggiunge una puntualità del 90,75%. Si tratta dell’undicesima vittoria regionale, il record assoluto dall’introduzione della On-Time Performance Review. Alle sue spalle si collocano Aeromexico, Gol, Azul e LATAM Airlines.

Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa

Nel mercato Asia-Pacifico, la compagnia più puntuale è Philippine Airlines, con l’83,12%, seguita da Air New Zealand e ANA. Nel Medio Oriente e Africa, la leadership spetta a Safair, che raggiunge una puntualità del 91,06%, uno dei valori più alti dell’intero report.

Qatar Airways vince il Platinum Award

Nonostante il quinto posto nella classifica globale, Qatar Airways si aggiudica il Platinum Award di Cirium, riconoscimento che valuta non solo la puntualità, ma anche la complessità operativa, la gestione delle interruzioni e l’impatto sui passeggeri. Un premio che conferma l’eccellenza del vettore di Doha su scala globale.

Aeroporti: Istanbul conquista l’Airport Platinum Award

Tra gli aeroporti, il riconoscimento più prestigioso va all’Istanbul Airport, premiato per la capacità di gestire volumi elevati di traffico mantenendo efficienza e continuità operativa durante tutto l’anno.

Perché questa classifica è un riferimento globale

La classifica 2026 delle compagnie aeree più puntuali al mondo si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti in tempo reale e considera puntuale un volo che arriva al gate entro 14 minuti e 59 secondi dall’orario previsto. Per questo motivo rappresenta oggi il riferimento più solido per valutare l’affidabilità reale di voli e aeroporti a livello internazionale.

