Codice sconto sui voli ITA Airways per San Valentino 2026
Ottieni il 20% di sconto sui voli prenotando entro il 16 febbraio per viaggiare fino a giugno
Per San Valentino 2026 ITA Airways ha attivato un codice sconto sui voli. Il codice è SANVA20 e permette di risparmiare il 20% se si prenota entro il 16 febbraio.
Vale su molte tratte in partenza dall’Italia e permette di viaggiare da fine febbraio fino a inizio estate. Il codice da inserire è SANVA20.
Ecco il codice sconto San Valentino 2026 per i voli ITA Airways
In questi giorni la compagnia ha attivato il codice SANVA20. Usando questo codice sconto risparmi il 20% sulla tariffa base, basta prenotare online entro il 16 febbraio 2026.
Codice sconto: SANVA20
Sconto: 20% sui voli
Acquisto entro: 16 febbraio 2026
Il codice va inserito in fase di prenotazione, in lettere maiuscole, per visualizzare la riduzione immediata sul prezzo dei voli.
La promozione è valida su:
- voli ITA in Economy (inclusa Economy Light)
- voli ITA in Premium Economy
- voli ITA in Business Class
Questo codice sconto per San Valentino è ideale per prenotare voli romantici, vacanze primaverili o viaggi programmati con anticipo.
Periodo di viaggio dei voli ITA Airways in promozione
Utilizzando il codice sconto voli San Valentino 2026, è possibile viaggiare in un periodo molto ampio dell’anno.
Periodo di viaggio valido: 20 febbraio – 30 giugno 2026
Sono esclusi i voli compresi tra il 25 marzo e il 6 aprile 2026.
Destinazioni incluse nei voli ITA Airways con codice sconto
Il codice sconto ITA Airways San Valentino 2026 è valido sui voli in partenza dall’Italia verso:
- destinazioni nazionali
- destinazioni europee
- destinazioni intercontinentali
Sono esclusi dalla promozione:
- voli verso Belgio, Germania e Svizzera
- voli diretti Milano–Trieste e viceversa
- voli diretti Roma/Milano–Alghero e viceversa
- itinerari multitratta
Lo sconto si applica esclusivamente ai voli operati da ITA Airways.
Cosa includono i voli prenotati con il codice sconto
Prenotando con il codice sconto voli ITA Airways San Valentino 2026, il biglietto include:
- accessorio personale
- bagaglio a mano
- bagaglio in stiva (non incluso nella tariffa Economy Light)
Come usare il codice sconto voli ITA Airways San Valentino 2026
Scegli i voli ITA Airways secondo le condizioni dell’offerta
Durante la prenotazione clicca su “Hai un codice sconto?”
Inserisci il codice SANVA20 in maiuscolo
Clicca su “Applica” per attivare lo sconto
Completa l’acquisto dei voli
Questo codice sconto è valido anche per prenotazioni con più passeggeri, inclusi bambini e neonati, e può essere utilizzato più volte durante il periodo promozionale.
Termini e condizioni del codice sconto ITA
Il codice sconto voli ITA Airways San Valentino 2026 è soggetto ad alcune condizioni:
- valido per acquisti dal 12 al 16 febbraio 2026
- sconto applicato solo sulla tariffa base dei voli
- tasse e supplementi esclusi
- non cumulabile con altre promozioni ITA
- non valido per tariffe Giovani
- non utilizzabile con Cash&Points del Programma Volare
- valido solo sulla prima emissione del biglietto
Il codice sconto può essere utilizzato anche per acquistare voli intestati ad altre persone.
