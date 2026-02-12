AEREO

Per San Valentino 2026 ITA Airways ha attivato un codice sconto sui voli. Il codice è SANVA20 e permette di risparmiare il 20% se si prenota entro il 16 febbraio.

Vale su molte tratte in partenza dall’Italia e permette di viaggiare da fine febbraio fino a inizio estate. Il codice da inserire è SANVA20.

Ecco il codice sconto San Valentino 2026 per i voli ITA Airways

In questi giorni la compagnia ha attivato il codice SANVA20. Usando questo codice sconto risparmi il 20% sulla tariffa base, basta prenotare online entro il 16 febbraio 2026.

Codice sconto: SANVA20

Sconto: 20% sui voli

Acquisto entro: 16 febbraio 2026

Il codice va inserito in fase di prenotazione, in lettere maiuscole, per visualizzare la riduzione immediata sul prezzo dei voli.

La promozione è valida su:

voli ITA in Economy (inclusa Economy Light)

voli ITA in Premium Economy

voli ITA in Business Class

Questo codice sconto per San Valentino è ideale per prenotare voli romantici, vacanze primaverili o viaggi programmati con anticipo.

Periodo di viaggio dei voli ITA Airways in promozione

Utilizzando il codice sconto voli San Valentino 2026, è possibile viaggiare in un periodo molto ampio dell’anno.

Periodo di viaggio valido: 20 febbraio – 30 giugno 2026

Sono esclusi i voli compresi tra il 25 marzo e il 6 aprile 2026.

Destinazioni incluse nei voli ITA Airways con codice sconto

Il codice sconto ITA Airways San Valentino 2026 è valido sui voli in partenza dall’Italia verso:

destinazioni nazionali

destinazioni europee

destinazioni intercontinentali

Sono esclusi dalla promozione:

voli verso Belgio, Germania e Svizzera

voli diretti Milano–Trieste e viceversa

voli diretti Roma/Milano–Alghero e viceversa

itinerari multitratta

Lo sconto si applica esclusivamente ai voli operati da ITA Airways.

Cosa includono i voli prenotati con il codice sconto

Prenotando con il codice sconto voli ITA Airways San Valentino 2026, il biglietto include:

accessorio personale

bagaglio a mano

bagaglio in stiva (non incluso nella tariffa Economy Light)

Come usare il codice sconto voli ITA Airways San Valentino 2026

Scegli i voli ITA Airways secondo le condizioni dell’offerta

Durante la prenotazione clicca su “Hai un codice sconto?”

Inserisci il codice SANVA20 in maiuscolo

Clicca su “Applica” per attivare lo sconto

Completa l’acquisto dei voli

Questo codice sconto è valido anche per prenotazioni con più passeggeri, inclusi bambini e neonati, e può essere utilizzato più volte durante il periodo promozionale.

Termini e condizioni del codice sconto ITA

Il codice sconto voli ITA Airways San Valentino 2026 è soggetto ad alcune condizioni:

valido per acquisti dal 12 al 16 febbraio 2026

sconto applicato solo sulla tariffa base dei voli

tasse e supplementi esclusi

non cumulabile con altre promozioni ITA

non valido per tariffe Giovani

non utilizzabile con Cash&Points del Programma Volare

valido solo sulla prima emissione del biglietto

Il codice sconto può essere utilizzato anche per acquistare voli intestati ad altre persone.

