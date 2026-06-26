Code in aeroporto, allarme a Fiumicino: stop ai controlli biometrici
Adr valuta lo stop temporaneo ai controlli biometrici EES per evitare disagi ai passeggeri
Le code in aeroporto rischiano di pesare soprattutto sui passeggeri in arrivo da Paesi extra-Ue. Con l’introduzione del nuovo sistema europeo Entry-Exit System, l’EES, chi entra nello spazio Schengen deve registrare impronte digitali e fotografia al primo ingresso. Una procedura pensata per rafforzare la sicurezza, ma che negli scali più trafficati potrebbe allungare i tempi di attesa ai controlli di frontiera.
A lanciare l’allarme è Aeroporti di Roma. Secondo l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, intervistato dal Financial Times, nei momenti di maggiore traffico il sistema rischia di non reggere i volumi attesi a Fiumicino e Ciampino.
Da qui l’ipotesi di sospendere temporaneamente la raccolta dei dati biometrici, per evitare il blocco dei varchi e ridurre i disagi per i viaggiatori.
I varchi automatici non funzionerebbero sempre correttamente e alcuni passeggeri già registrati sarebbero costretti a ripetere l’intera procedura, aumentando il rischio di congestione in aeroporto.
Aeroporto e traffico estivo: l’Ue apre alla flessibilità
Il timore riguarda soprattutto l’aumento dei passeggeri extra-Ue durante l’estate, compresi i turisti britannici. Secondo Iata, negli scali più colpiti i tempi di attesa potrebbero arrivare fino a sei ore.
Da Bruxelles arriva però una precisazione: le norme EES prevedono margini di flessibilità. In circostanze eccezionali, la raccolta dei dati biometrici può essere sospesa per evitare attese eccessive.
La Commissione ricorda inoltre che l’attuazione concreta del sistema spetta agli Stati membri e che molte criticità possono dipendere anche da carenza di personale, limiti infrastrutturali e concentrazione dei voli in alcune fasce orarie.
Resta aperto anche il tema dell’app di preregistrazione “Travel to Europe”, che potrebbe ridurre i tempi dei controlli ma che, al momento, risulta attiva solo in pochi Paesi.
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