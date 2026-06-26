AEREO

Premi per Fiumicino e Venezia, menzioni per Torino e Milano Bergamo.

Sono quattro gli aeroporti italiani citati da ACI EUROPE tra i migliori scali del 2026. Due hanno vinto il premio nella propria categoria. Altri due hanno ricevuto una menzione speciale.

I riconoscimenti sono stati annunciati a Praga, durante il Congresso annuale di ACI EUROPE. I Best Airport Awards premiano gli aeroporti europei per qualità del servizio, innovazione, efficienza operativa e sostenibilità.

Per l’Italia entrano nella classifica Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo, Torino e Milano Bergamo.

Migliori aeroporti 2026: Fiumicino ancora al top

Il premio più importante va a Roma Fiumicino. Lo scalo è stato eletto miglior aeroporto nella categoria oltre 40 milioni di passeggeri.

Per ACI EUROPE, Fiumicino resta un riferimento tra i grandi hub europei. La giuria ha premiato:

l’attenzione verso i passeggeri,

l’innovazione

l’uso crescente dell’intelligenza artificiale

Lo scalo romano conferma così una lunga serie di riconoscimenti internazionali. Un risultato che rafforza il ruolo di Fiumicino nel trasporto aereo europeo.

Venezia premiata nella categoria 10-25 milioni

Tra i vincitori c’è anche l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Lo scalo ha ottenuto il primo posto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri.

Il premio arriva in un anno importante per Venezia, anche per il ruolo legato ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026. Secondo ACI EUROPE, l’aeroporto ha saputo usare questo appuntamento per migliorare servizi, accessibilità e qualità operativa.

Non solo interventi per affrontare il traffico legato ai Giochi, quindi, ma anche azioni pensate per lasciare benefici duraturi allo scalo.

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