AEREO

Scopri come funziona e come prenotare

Cercare un volo easyJet senza aprire subito il sito della compagnia. È la novità annunciata il 5 ottobre: grazie a un nuovo plugin, ChatGPT può mostrare collegamenti, pacchetti vacanza, prezzi e disponibilità in tempo reale. Una ricerca fatta con una domanda, anziché passando da una serie di schermate.

Per chi sta organizzando un viaggio, il cambiamento riguarda soprattutto il primo passo: capire dove andare, quali alternative ci sono e quanto si potrebbe spendere.

Come funziona easyJet su ChatGPT

Per utilizzare il servizio occorre collegare il plugin easyJet nell’app o nella versione web di ChatGPT. A quel punto si possono cercare voli e pacchetti di easyJet holidays direttamente nella conversazione. I risultati riportano tariffe e disponibilità aggiornate; chi ha già un biglietto può anche controllare lo stato del proprio volo.

C’è un dettaglio da ricordare: ChatGPT non conclude la prenotazione. Una volta scelta l’offerta, l’utente viene reindirizzato a easyJet.com per i voli oppure a easyJet.com/holidays per i pacchetti. È lì che si completa l’acquisto.

Perché easyJet punta sull’intelligenza artificiale

La compagnia segue un’abitudine che si sta diffondendo tra i viaggiatori. In un sondaggio commissionato da easyJet, il 51% degli intervistati ha dichiarato di aver usato l’intelligenza artificiale per pianificare un viaggio; un altro 17% pensa di farlo. Tra chi usa questi strumenti, il 62% sceglie ChatGPT.

Il dato va letto nel suo contesto: l’indagine ha coinvolto 500 adulti del Regno Unito che avevano preso un aereo negli ultimi dodici mesi.

Ian Chambers, direttore digitale di easyJet e easyJet holidays, ha spiegato che la scelta nasce dal crescente uso dell’IA per informarsi prima di partire. L’integrazione serve a rendere più semplice questo passaggio, non l’acquisto.

Le ricerche da ChatGPT crescono

Anche gli accessi ai siti della compagnia raccontano la stessa tendenza. Secondo easyJet, il traffico organico arrivato da ChatGPT alla sezione voli è cresciuto del 400% in un anno; quello diretto ai pacchetti vacanza del 125%.

Per i passeggeri, il vantaggio promesso è avere più informazioni nello stesso posto. Resta importante verificare le condizioni dell’offerta prima di pagare: bagagli, servizi inclusi e regole della tariffa continuano a fare la differenza nel costo finale.

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