AEREO

Aumenti salariali e misure contro il caro vita

È stato firmato il rinnovo del CCNL contratto di lavoro per i controllori di volo e il personale della gestione del traffico aereo ATM. E’ valido per il triennio 2026–2028. L’intesa riguarda circa 4.200 lavoratori del gruppo ENAV S.p.A., inclusa la controllata Techno Sky.

A comunicarlo è la FIT-CISL, per voce della segretaria generale Monica Mascia, che ha definito l’accordo un risultato significativo per il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da una categoria strategica per la sicurezza del Paese.

Nuovo contratto: aumenti salariali e misure contro il caro vita

Sul piano economico, il rinnovo del contratto prevede un aumento dell’1,5% annuo per ciascun anno di vigenza contrattuale, in linea con l’inflazione programmata. A questo si affiancano:

incrementi delle competenze accessorie

introduzione di nuove indennità

maggiorazioni progressive per il lavoro straordinario

aumenti per il lavoro domenicale

L’obiettivo è garantire una maggiore tutela del potere d’acquisto dei lavoratori, in un contesto economico caratterizzato dall’aumento del costo della vita.

Nuove regole nel contratto su orari e organizzazione del lavoro

Il contratto introduce anche importanti novità sul piano normativo. Tra queste:

la definizione di un limite massimo mensile dell’orario di lavoro

nuove declaratorie professionali con relativi adeguamenti salariali

percorsi di crescita e avanzamento per alcune categorie

Prevista inoltre l’introduzione delle ferie solidali e una regolamentazione del lavoro agile, mentre resta aperto un confronto futuro su temi come rimborsi e trasferte.

Verso condizioni uniformi nel settore

Uno degli elementi più rilevanti dell’accordo è il superamento del contratto “Basso Traffico”, applicato negli aeroporti con minori volumi operativi. Entro il 2033 è prevista l’uniformazione delle condizioni contrattuali ed economiche per tutti i lavoratori del comparto, indipendentemente dallo scalo di assegnazione.

Un settore strategico

Il rinnovo del contratto è importante per il settore del controllo del traffico aereo. Il comparto garantisce sicurezza ed efficienza operativa 24 ore su 24. L’intesa combina interventi economici e riforme organizzative, con l’obiettivo di valorizzare competenze altamente specializzate e rafforzare le tutele per i lavoratori.

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