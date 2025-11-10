Ryanair: senza carta d’imbarco digitale supplemento di 55 euro
Ecco le segnalazioni delle associazioni dei consumatori Assoutenti e Codacons
Chi vola con Ryanair senza carta d’imbarco digitale dovrà pagare un supplemento di 55 euro, misura segnalata dalle associazioni dei consumatori Assoutenti e Codacons.
La decisione di Ryanair, valida dal 12 novembre 2025, introduce un sistema di imbarco esclusivamente digitale per tutti i passeggeri della compagnia.
Carta d’imbarco stampata o digitale: supplemento di 55 euro
Dal 12 novembre 2025, Ryanair, non accetterà più carte d’imbarco stampate. I passeggeri potranno salire a bordo del volo solo mostrando la carta d’imbarco digitale sull’app “myRyanair”.
Chi non completerà il check-in online entro due ore dalla partenza dovrà pagare il supplemento da 55 euro per il check-in in aeroporto, come indicato nel tariffario ufficiale della compagnia.
Secondo le associazioni dei consumatori, l’uso obbligatorio del digitale danneggia in particolare gli utenti meno abituati alla tecnologia e può tradursi in costi aggiuntivi superiori al prezzo stesso del biglietto.
Assoutenti: danno per i consumatori meno tecnologici
Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha dichiarato che, pur condividendo la riduzione dei documenti cartacei per motivi ambientali, l’imposizione di costi per chi non si adegua alla carta d’imbarco digitale rappresenta un danno per i consumatori.
L’associazione chiede a Ryanair di garantire maggiore equità tariffaria e flessibilità nelle proprie politiche commerciali, evitando penalizzazioni economiche per chi non può o non sa utilizzare gli strumenti digitali.
Codacons: serve un’alternativa gratuita
Anche il Codacons commenta la scelta di Ryanair, sottolineando che la carta d’imbarco digitale creerà confusione e disagi. L’associazione ritiene che la compagnia debba offrire la possibilità di ottenere gratuitamente la carta d’imbarco in aeroporto, senza costi aggiuntivi.
Secondo il Codacons, la transizione verso il digitale non può essere imposta “dall’alto”. Deve essere un processo graduale in cui i viaggiatori vengano accompagnati e non penalizzati.
