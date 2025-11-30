Caro voli, prezzi alle stelle: segnalazione ad Antitrust, Mit, Enac
Per Natale rincari del prezzo dei biglietti fino al 900%
Il caro voli torna centrale a causa dei forti aumenti che colpiscono il costo dei biglietti durante il periodo di Natale.
Il prezzo dei voli sulle tratte tra il Nord Italia e le isole, nel periodo di Natale, raggiunge aumenti fino al 900%. Un impatto rilevante per chi deve acquistare un biglietto per un volo nelle settimane delle festività natalizie.
Caro voli: aumenti fino al 900%
I dati mostrano chiaramente il fenomeno del caro voli. Il prezzo del biglietto sui voli del 23 dicembre è molto più alto rispetto ai prezzi applicati a gennaio.
Il volo Milano-Palermo parte da 170 euro, contro i 17 euro richiesti il 13 gennaio 2026, con un rincaro del prezzo del biglietto pari al 900%. Il volo Milano-Catania costa 178 euro, cioè il 790% in più rispetto ai 20 euro del mese successivo.
Anche i voli da Roma mostrano aumenti importanti del costo. Il biglietto Roma-Catania cresce da 17 euro a 146 euro, pari a un +758%.
Con il caro voli, il biglietto Roma-Palermo passa da 18 euro a 129 euro, con un incremento del 616%. Le tratte verso la Sardegna presentano gli stessi squilibri: il biglietto del volo Milano-Cagliari sale da 18 euro a 81 euro (+350%), mentre il prezzo del volo Roma-Cagliari aumenta del 182%. Le differenze tra i prezzi di dicembre e quelli di gennaio confermano l’entità del problema.
Segnalazione all’Antitrust, Mit ed Enac
Di fronte ai prezzi così elevati del caro voli, Codacons presenta una segnalazione all’Antitrust, al Mit e all’Enac. L’associazione evidenzia che il costo dei voli cresce in modo ritenuto ingiustificato a parità di servizio. I forti rincari del prezzo del biglietto, infatti, creano un divario significativo con le tariffe di gennaio.
La segnalazione chiede alle istituzioni di verificare le politiche dei prezzi applicate dalle compagnie aeree durante il periodo di Natale.
L’obiettivo è tutelare chi acquista un volo in un momento in cui il costo aumenta drasticamente pur non variando la qualità del servizio. Il tema del caro voli riguarda ogni anno migliaia di passeggeri, soprattutto quelli diretti in Sicilia e Sardegna, che si ritrovano a pagare biglietti molto più cari per lo stesso volo disponibile poche settimane dopo.
