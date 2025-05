AEREO

Misure contro il caro voli nella bozza del Decreto Infrastrutture. Il Governo introduce un limite per il costo dei voli per le tratte aeree verso le isole e le zone meno collegate.

Nella bozza del Decreto Infrastrutture, l’articolo 12 contiene una novità attesa da tempo: un tetto massimo per il costo del volo applicabile su tratte soggette a oneri di servizio pubblico, come quelle verso Sicilia, Sardegna, Trieste, Ancona, Crotone e Reggio Calabria, ma anche le isole minori come Lampedusa e Pantelleria.

Costo voli, quando scatta il tetto massimo

Secondo quanto stabilito nella nuova formulazione dell’articolo 2 del decreto-legge 104/2023 (convertito nella legge 136/2023), l’amministrazione competente potrà fissare un limite di costo massimo per i voli nei seguenti casi:

aumento anomalo dei prezzi dovuto alla stagionalità (soprattutto estiva)

(soprattutto estiva) eventi straordinari , sia nazionali che locali

, sia nazionali che locali situazioni che mettono a rischio l’accessibilità di determinate aree

Non si tratta di un tetto fisso sul costo valido per tutti, ma di un intervento mirato per categorie di passeggeri vulnerabili, come famiglie numerose, persone con disabilità e altri gruppi in condizioni di fragilità.

Come funziona il tetto massimo del costo?

Il livello massimo del costo dei voli sarà indicato direttamente nel bando pubblico per l’imposizione dell’onere di servizio e dovrà essere accettato dalle compagnie aeree partecipanti.

Inoltre, in caso di gara, il tetto tariffario sarà un criterio oggettivo di valutazione dell’offerta.

Questo nuovo meccanismo rispetta le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008, che disciplina l’imposizione di oneri di servizio pubblico e consente agli Stati membri di limitare i prezzi in caso di comprovata necessità e proporzionalità.

Caro voli, cosa cambia

Rispetto al precedente Dl Asset 2023, la nuova norma restringe la platea dei beneficiari: non tutti i passeggeri avranno diritto al prezzo calmierato dei voli, ma solo alcune categorie selezionate.

Tuttavia, questo rappresenta comunque un passo avanti nella lotta contro il caro voli e per la mobilità equa verso le zone disagiate.

Il caro voli è un problema per chi vive o viaggia verso le regioni insulari e le aree periferiche.

Durante i mesi estivi, i biglietti possono subire rincari di prezzo spropositati, rendendo difficili gli spostamenti per motivi familiari, di salute o di lavoro. L’introduzione di un tetto massimo al costo dei voli, anche se limitato, rappresenta una tutela concreta per migliaia di cittadini.

Continua a leggere: Sconto voli elezioni 2025, 40 euro ITA Airways, come prenotare