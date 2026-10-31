Caro voli, con uno scalo il biglietto costa fino al 60% in meno
Le rotte più convenienti e le coincidenze
Voli con scalo per risparmiare sul caro voli, anche passando dall’estero per raggiungere una città italiana. È il fenomeno del “ping pong dei cieli”, che durante le festività permette di abbattere il costo dei biglietti aerei fino al 60%, rinunciando ai collegamenti diretti.
Secondo un’analisi di RimborsoAlVolo, scegliere uno o più scali comporta risparmi medi del 30-40%, con punte superiori al 60% su alcune tratte nazionali.
Voli con scalo economici
Un volo Venezia-Catania, con partenza il 24 dicembre e ritorno il 6 gennaio, costa 340 euro senza scali. Passando per Alicante all’andata e Napoli al ritorno, il prezzo scende a 132 euro, con un risparmio del 61,2%.
Sulla Milano-Catania, con scali a Valencia e Tirana, la tariffa passa da 342 a 157 euro. Riduzioni del 47% sulla Torino-Catania e del 42% sulla Milano-Palermo.
Anche scegliendo scali nazionali i risparmi di spesa sono consistenti: nel periodo delle feste volando con scalo a Fiumicino la spesa scende del 40,6% sulla tratta Firenze-Palermo, del 38,3% sulla Firenze-Catania, e del 32% sulla Torino-Brindisi.
Scali e coincidenze, aumentano i rischi
Il risparmio comporta però maggiori rischi di ritardi, cancellazioni e coincidenze perse. RimborsoAlVolo raccomanda di verificare le condizioni di viaggio e i diritti previsti in caso di disservizi.