AEREO

Il cargo aereo rallenta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026, tariffe e volumi sono diminuiti, risentendo delle festività negli Stati Uniti, del calo dei prezzi del carburante e delle nuove regole UE sulle importazioni di basso valore.

Secondo WorldACD Market Data, la tariffa media mondiale del cargo aereo è scesa dell’1% rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 3,13 dollari al chilo. Le tariffe spot sono diminuite del 2%, fino a 3,62 dollari al chilo. Nonostante la flessione settimanale, i prezzi restano superiori del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Cargo aereo: volumi in calo dopo il 4 luglio

I volumi mondiali sono diminuiti del 2%. La contrazione più marcata ha interessato il Nord America, dove le spedizioni hanno registrato un calo del 10% a causa delle celebrazioni del 4 luglio. In America centrale e meridionale la riduzione è stata del 7%.

Il confronto annuale resta però positivo. Il peso tassabile globale è aumentato del 4%, sostenuto soprattutto dalla crescita dell’8% delle spedizioni in partenza dall’area Asia-Pacifico.

Crollano le spedizioni da Hong Kong all’Europa

Il dato più significativo riguarda il collegamento tra Hong Kong e l’Europa, una rotta per l’e-commerce. In una settimana, i volumi sono crollati del 12%, dopo le diminuzioni registrate nelle due settimane precedenti.

La flessione è collegata all’entrata in vigore, il 1° luglio, delle nuove regole europee sulle importazioni di beni di basso valore e sull’esenzione dai dazi per le merci con valore inferiore a 150 euro.

In controtendenza, le spedizioni da Taiwan verso l’Europa sono aumentate di circa il 20% in tre settimane. La crescita è stata favorita dal trasporto di computer e apparecchiature tecnologiche legate all’intelligenza artificiale.

Cargo aereo e tensioni geopolitiche

La capacità globale del cargo aereo è diminuita dell’1%, soprattutto per la riduzione dei collegamenti dal Nord America. Il mercato resta vicino ai livelli precedenti alle tensioni in Medio Oriente.

La ripresa appare fragile. Un’escalation tra Stati Uniti e Iran potrebbe provocare interruzioni operative, ridurre la capacità disponibile e spingere nuovamente al rialzo le tariffe.

Il settore del cargo aereo mostra una domanda resiliente, ma gli operatori dovranno monitorare le regole doganali europee, i costi energetici e lo scenario geopolitico internazionale.

Leggi anche: Compagnie aeree vietate in Europa: la nuova lista UE 2026