AEREO

l cargo aereo costa sempre di più, mentre si riducono le spedizioni dalla Cina verso l’Europa. A ottobre 2026 le tariffe medie mondiali sono aumentate del 29% rispetto a un anno prima, ma i volumi tra Cina, Hong Kong ed Europa hanno perso il 17%. Due segnali opposti che emergono dall’ultimo rapporto WorldACD, pubblicato il 9 novembre, e raccontano un mercato in rapida trasformazione.

Cargo aereo, tariffe in aumento e volumi in crescita

Nel complesso, la domanda mondiale non è in crisi. Secondo WorldACD, le merci trasportate per via aerea sono cresciute del 6% su ottobre 2025, con progressi in quasi tutte le aree di origine. L’Africa e l’area Medio Oriente-Asia meridionale segnano entrambe un +10%, l’Asia Pacifico un +7%, l’Europa un +4%.

A salire più velocemente sono però i costi. Le tariffe medie globali, che comprendono contratti e prezzi spot, sono cresciute del 5% rispetto a settembre. Sul mercato spot il prezzo medio di ottobre ha raggiunto 3,67 dollari al chilo, il 37% in più su base annua. Per gli spedizionieri significa pianificare con maggiore attenzione margini, tempi e capacità disponibile.

Spedizioni Cina-Europa, calo del 17%: Hong Kong perde il 32%

La frenata più netta riguarda le spedizioni dirette dall’Asia orientale verso l’Europa. Nel dettaglio, il traffico dalla Cina continentale è diminuito dell’8% rispetto a ottobre 2025; da Hong Kong il calo arriva al 32%. Considerando insieme le due origini, la flessione raggiunge il 17%.

WorldACD collega questa dinamica anche alle nuove regole europee sulle importazioni di basso valore. Nel commercio elettronico alcuni operatori stanno privilegiando spedizioni consolidate tra aziende, talvolta affidate al trasporto marittimo, anziché inviare singoli pacchi in aereo. Non è però un arretramento generalizzato dell’export cinese: verso gli Stati Uniti i volumi dalla Cina e da Hong Kong sono aumentati dell’8%.

Sulla rotta Cina-Europa, intanto, il prezzo medio rilevato è arrivato a 4,85 dollari al chilo, con un aumento del 14% rispetto allo stesso mese del 2025.

Cargo aereo, meno spazio nelle stive dei voli passeggeri

Con l’avvio dell’orario invernale delle compagnie, nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre la capacità nelle stive degli aerei passeggeri è scesa del 3%. Nello stesso periodo quella dei velivoli merci dedicati è cresciuta del 3%.

Le tariffe spot mondiali settimanali sono salite a 3,93 dollari al chilo, il 40% sopra il livello di un anno prima. Un quadro da seguire per aziende e operatori logistici italiani: la domanda tiene, ma alcune rotte cambiano e trasportare merci in aereo richiede budget più elevati.