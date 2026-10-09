AEREO

Volumi in calo dell’8% e tariffe in aumento

Il cargo aereo dall’Asia verso l’Europa rallenta. Spedire le merci continua a costare di più. È il dato che emerge dall’ultimo rapporto WorldACD, pubblicato il 5 ottobre 2026: nella settimana 39 i volumi sulle rotte tra Asia-Pacifico ed Europa sono diminuiti dell’8% rispetto alla settimana precedente, mentre le tariffe sono salite del 2%.

Non è un fenomeno isolato. Nel mondo le merci trasportate per via aerea sono calate del 4% in una settimana, ma i prezzi medi sono cresciuti del 2%. Rispetto a un anno fa, il rincaro globale raggiunge il 27%.

Perché dall’Asia partono meno merci

Il rallentamento colpisce soprattutto alcune rotte asiatiche. Dal Giappone i volumi diretti in Europa sono crollati del 40% su base settimanale. Vietnam, Corea del Sud, Indonesia e Thailandia hanno registrato flessioni comprese tra il 10% e il 14%.

La Malesia, invece, ha recuperato il 20% dopo il calo della settimana precedente. Le festività in Giappone e Cina hanno contribuito a frenare le partenze, senza però spiegare da sole l’intero andamento del mercato.

Cargo aereo, gli Stati Uniti resistono meglio

Sulle rotte dall’Asia-Pacifico agli Stati Uniti il calo settimanale è stato più contenuto: appena il 2%. Nel confronto annuale, le spedizioni verso il mercato americano sono aumentate del 14%, mentre quelle dirette in Europa sono diminuite dell’8%.

Parte della domanda statunitense è sostenuta anche dai prodotti tecnologici legati all’intelligenza artificiale. Vietnam, Malesia, Taiwan e Singapore hanno infatti registrato incrementi settimanali dei volumi verso gli Stati Uniti.

Tariffe elevate: cosa cambia per le imprese

Il punto più delicato riguarda i costi. Nonostante la minore quantità di merci, le tariffe del cargo aereo dall’Asia-Pacifico all’Europa risultano superiori del 25% rispetto al 2025.

La capacità mondiale di trasporto è rimasta stabile per la terza settimana consecutiva. Ma disponibilità di spazio e prezzi possono cambiare sensibilmente da una rotta all’altra.

Per le aziende italiane che importano componenti e prodotti dall’Asia, confrontare le quotazioni e programmare le spedizioni resta quindi essenziale. È un segnale che interessa non solo gli spedizionieri, ma anche chi deve rispettare tempi di consegna e budget aziendali.

Intanto il mercato attende gli effetti della Golden Week cinese, conclusa il 7 ottobre. Le prossime rilevazioni chiariranno se la ripresa delle attività porterà più merci sugli aerei e come reagiranno i prezzi.

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