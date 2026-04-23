AEREO

Cargo aereo protagonista a Milano il 21 aprile. Nella cornice di Volandia, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei Quality Award Italy 2025, promossi da ANAMA.

L’evento è stato organizzato con la main sponsorship di SEA Aeroporti di Milano. Ha riunito i principali operatori del trasporto merci aereo per premiare le eccellenze del settore.

I Quality Award sono uno dei principali momenti di riconoscimento per la community del cargo aereo italiano. L’obiettivo è quello di valorizzare compagnie aeree, GSA e handler. Fattori interessati qualità del servizio, innovazione e affidabilità nel corso dell’ultimo anno.

Nel suo intervento, il presidente di ANAMA, Alessandro Albertini, ha sottolineato il valore strategico del comparto, evidenziando come, in un contesto internazionale complesso, il cargo aereo continui a garantire efficienza, resilienza e competitività al sistema Paese.

I vincitori del cargo aereo ai Quality Award Italy

Per la categoria Quality Overall Performance riconoscimento a Turkish Airlines, mentre il premio Best Capacity Provider – Belly è stato assegnato a United Airlines.

Nella categoria Freight Forwarder Overall Satisfaction sono state premiate Emirates SkyCargo, Cargolux e Qatar Airways Cargo.

Per il riconoscimento Best Capacity Provider sono state indicate Cargolux, Qatar Airways Cargo ed Emirates SkyCargo.

Nelle categorie legate all’innovazione e alla sostenibilità, il premio Best Digital Interface è stato assegnato a Air France-KLM Cargo, Lufthansa Cargo e Cargolux, mentre il Best Sustainability Program è andato ad Air France-KLM Cargo, Lufthansa Cargo e Cargolux.

Per quanto riguarda i servizi, nella categoria Best Customer Service GSA sono stati premiati ECS Group, Airlogistics e World Air.

Tra gli operatori di handling aeroportuale, il premio Best Handling Agent in Airport è stato assegnato ad Alha, Beta Trans e BCUBE, mentre nella categoria Best Handling Agent off Airport i riconoscimenti sono andati ad Alha, Freschi & Schiavoni e Beta Trans.

Il premio alla carriera nel cargo aereo

Il Premio alla carriera Marina Marzani, istituito nel 2021 in memoria della Past President ANAMA, è stato conferito a Leonardo Baldi, amministratore delegato di JAS.

Cargo aereo e solidarietà

Nel corso della serata è stato inoltre dedicato un momento alla Fondazione Maria Letizia Verga, sostenuta da ANAMA, impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei bambini affetti da patologie emato-oncologiche.

Il ruolo strategico del cargo aereo

L’edizione 2025 dei Quality Award Italy conferma il ruolo centrale del cargo aereo per l’economia italiana, evidenziando come qualità del servizio, digitalizzazione e sostenibilità rappresentino fattori chiave per affrontare le sfide di un mercato globale in continua evoluzione.

Leggi anche: AI nel cargo aereo: come sta cambiando la logistica