Il primo trimestre 2025 vede il cargo aereo italiano stabile, ma con segnali forti da Europa, Estremo Oriente e USA. La crescita è guidata da nuovi dazi e dall’aumento dell’e-commerce.

Nel primo trimestre del 2025, il settore del trasporto aereo in Italia ha mostrato una sostanziale tenuta, registrando una lieve flessione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo rallentamento arriva dopo un 2024 in forte espansione (+15% su base annua). I dati sono stati presentati durante il settimo Convegno dell’Osservatorio Cargo Aereo, promosso da ANAMA con il Cluster Cargo Aereo e il Centro Studi Fedespedi.

Cargo aereo in crescita in Europa ed Estremo Oriente

Il traffico del trasporto merci in aereo tra l’Italia e l’Europa è cresciuto del +13,9%, mentre quello con l’Estremo Oriente ha segnato un +7,2%, sostenuto in particolare dalla spinta dell’e-commerce. Anche i collegamenti con l’Africa sono saliti leggermente (+1,7%).

In calo invece i flussi del trasporto aereo con:

Centro e Sud America : -14,8%

: -14,8% Medio Oriente : -5,3%

: -5,3% Nord America: -3%

Dazi USA e boom e-commerce: doppio effetto sul cargo aereo

Nonostante la flessione del traffico cargo aereo verso il Nord America, il focus sugli Stati Uniti mostra un trend opposto: le importazioni dagli USA sono aumentate del +26,3% e le esportazioni italiane verso gli USA hanno registrato un +6%. A trainare il trasporto aereo transatlantico è stato l’effetto anticipato dei dazi americani, che ha spinto gli operatori a velocizzare le spedizioni.

Nel frattempo, il commercio online internazionale, soprattutto con l’Asia, sta rivoluzionando il settore del trasporto aereo. Come sottolineato da Alessandro Albertini, presidente ANAMA, “i flussi e-commerce stanno modificando le logiche operative tradizionali e chiedono al settore una trasformazione flessibile e digitale”.

Efficienza e qualità al centro del cargo aereo italiano

Il convegno ha presentato una ricerca sulle Carte dei Servizi Merci dei principali scali europei. L’obiettivo è adottare best practice internazionali per migliorare la qualità e la misurazione delle performance nel trasporto aereo italiano, sempre più strategico in un contesto geopolitico complesso.

“Misurare la qualità dei servizi – ha dichiarato Albertini – è oggi indispensabile per rendere il sistema del cargo aereo competitivo e resiliente”.

Malpensa e Fiumicino: baricentri del trasporto aereo nazionale

Nel panorama del cargo aereo in Italia, gli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino confermano la loro centralità:

Malpensa , primo hub merci nazionale e nono in Europa, registra volumi stabili nel Q1 2025 (-0,3%), con traffici verso Hong Kong, Doha e Lipsia .

, primo hub merci nazionale e nono in Europa, registra volumi stabili nel Q1 2025 (-0,3%), con traffici verso . Fiumicino mantiene anch’esso una sostanziale stabilità (-0,3%) e opera su rotte del trasporto aereo con New York, Dubai e Doha.

Il trasporto aereo tra sfide globali e trasformazione digitale

Il trasporto aereo in Italia nel 2025 si trova di fronte a sfide decisive: tensioni commerciali, logiche doganali, ma anche nuove opportunità legate all’e-commerce e alla digitalizzazione. In questo scenario, flessibilità operativa, efficienza aeroportuale e qualità del servizio sono le leve chiave per consolidare la posizione dell’Italia nel mercato globale delle spedizioni aeree.

