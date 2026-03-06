AEREO

Cani in cabina sui voli aerei. All’aeroporto di Roma Fiumicino è atterrato un volo test di Aeroitalia con due cani di taglia medio-grande accanto ai proprietari. Il collegamento era partito da Palermo il 27 febbraio 2026.

Il test segue le nuove indicazioni introdotte da ENAC nel 2025. L’idea è semplice: permettere di viaggiare con cani in cabina anche quando gli animali sono più grandi rispetto ai limiti applicati finora sui voli aerei.

Cani in cabina: il test sul volo Palermo-Roma

Il volo Aeroitalia tra Palermo e Roma Fiumicino è stato organizzato come prova operativa. A bordo c’erano due cani di taglia medio-grande. Gli animali hanno viaggiato accanto ai proprietari durante il collegamento.

Il test serve a capire come applicare le nuove regole sul trasporto degli animali nei voli aerei. In particolare si valutano sicurezza, gestione a bordo e comfort per i passeggeri.

Ad accogliere il volo a Roma Fiumicino erano presenti diverse autorità, tra cui:

il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

il presidente ENAC Pierluigi Di Palma

l’ amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri

il presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata

la senatrice Michaela Biancofiore

Come cambiano le regole per i cani in cabina sui voli aerei

Fino a oggi molte compagnie permettevano di viaggiare con cani in cabina sui voli aerei solo se di piccola taglia. Gli animali dovevano restare dentro un trasportino omologato e rispettare limiti di peso abbastanza rigidi.

Le indicazioni ENAC aprono però uno scenario diverso. In futuro potranno viaggiare cani in cabina anche di dimensioni più grandi.

Restano comunque alcune condizioni di sicurezza per i voli aerei. Tra queste:

utilizzo di trasportini certificati o sistemi di ancoraggio

collocazione dell’animale in spazi idonei o sedili dedicati

fissaggio con cinture o dispositivi di sicurezza

rispetto delle procedure di bordo e delle uscite di emergenza

Le compagnie aeree dovranno definire procedure operative precise per garantire la sicurezza durante i voli aerei.

Cani in cabina, cresce la richiesta sui voli aerei

Negli ultimi anni sempre più viaggiatori chiedono di portare cani in cabina durante i voli aerei. Molti preferiscono evitare il trasporto nella stiva.

Per molte persone il cane è ormai un vero compagno di vita. Da qui la crescente richiesta di poter viaggiare con cani in cabina durante i voli aerei.

Salvini: “Un passo avanti”

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha seguito l’iniziativa a Fiumicino.

Secondo il Ministro, permettere ai cani in cabina di viaggiare accanto ai proprietari rappresenta un cambiamento importante anche per il settore dei voli aerei.

Verso voli aerei sempre più pet-friendly

Per Aeroitalia si tratta di una prima prova. Se i risultati saranno positivi, il modello dei cani in cabina potrebbe essere applicato anche ad altri voli aerei.

La richiesta, del resto, è in crescita. Sempre più passeggeri chiedono di poter viaggiare accanto al proprio animale domestico.

