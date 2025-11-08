AEREO

Cani in aereo: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato le nuove linee guida Enac per il trasporto degli animali domestici, che permetteranno anche ai cani fino a 30 kg di volare in cabina, accanto ai propri padroni, in totale sicurezza e nel rispetto delle procedure.

Le regole prevedono un massimo di sei animali per volo, esclusivamente sulle rotte nazionali, con postazioni dedicate e comfort garantito per tutti i passeggeri.

“Promessa mantenuta — ha scritto Salvini sui propri canali social — una piccola grande battaglia di civiltà che continua: dopo treni e aerei, ora massimo impegno per aumentare anche le spiagge attrezzate ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Per un’Italia sempre più moderna e amica degli animali.”

Cani in aereo, le nuove regole Enac anticipate da Salvini

L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha definito un aggiornamento delle linee guida per consentire l’accesso in cabina ai cani in aereo fino a 30 chilogrammi e a un massimo di sei animali per ogni volo.

Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alle regole precedenti, che fissavano il limite a 25 kg e a due animali per tratta.

Il nuovo schema prevede zone pet friendly e pet free, così da garantire il comfort dei passeggeri che viaggiano con o senza animali.

Gli esemplari potranno occupare postazioni dedicate, accanto ai propri proprietari, con la garanzia del rispetto delle misure di sicurezza a bordo.

Regole per i cani in aereo e ruolo delle compagnie

Le nuove regole dell’Enac per i cani in aereo non sono ancora state pubblicate sul sito ufficiale, ma rappresentano un ulteriore passo avanti nella tutela del benessere animale e nell’adattamento del trasporto aereo alle esigenze dei passeggeri con animali domestici.

Ogni compagnia potrà decidere in autonomia se adeguarsi al nuovo quadro. Alcuni vettori, soprattutto low cost, continuano a non consentire la presenza di animali in cabina, mentre altri, come ITA Airways, hanno manifestato disponibilità a sperimentare la formula dei voli senza trasportino.

Il passaggio da 25 a 30 kg consentirà di includere molte razze di media taglia, come labrador e pastori tedeschi, che con il limite precedente rischiavano di restare esclusi.

Salvini: più libertà per chi viaggia con gli animali

Nel suo post, Matteo Salvini ha definito le nuove disposizioni per i cani in aereo una conquista civile: “Una piccola grande battaglia di civiltà che continua”, ha scritto.

Il ministro ha ribadito che l’obiettivo è estendere le politiche animal friendly anche ad altri contesti pubblici, come le spiagge attrezzate, per un Paese sempre più accogliente verso gli animali da compagnia.

Le nuove regole sui cani in aereo si applicheranno solo ai voli nazionali e resteranno facoltative per le compagnie. Tuttavia, segnano un chiaro orientamento verso una maggiore libertà di movimento per chi viaggia con i propri animali.

