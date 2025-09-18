AEREO

Disposizioni Enac e linee guida operative per compagnie aeree e passeggeri

Dal 23 settembre 2025 in Italia sarà possibile viaggiare con cani a bordo dei voli aerei in cabina, anche se di taglia grande. L’annuncio è stato dato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante la seconda edizione dell’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore.

Questa misura segna un cambiamento significativo per i proprietari di animali domestici, che fino a oggi erano vincolati, sui voli aerei, a regole molto restrittive.

Via libera ai cani di taglia grande a bordo dei voli aerei in cabina

Fino a oggi i regolamenti delle compagnie aeree permettevano il trasporto in cabina solo di animali con un peso massimo di 8-10 kg. Con la nuova delibera approvata a maggio dal consiglio di amministrazione dell’Enac (Ente nazionale per l’Aviazione civile), questo limite è superato, consentendo la presenza di cani a bordo dei voli aerei in cabina anche se di taglia grande.

Secondo quanto stabilito, i cani dovranno:

essere collocati in trasportini omologati , idonei e sicuri;

, idonei e sicuri; poter essere sistemati anche sopra i sedili , senza ostacolare le uscite di emergenza o l’attività dell’equipaggio;

, senza ostacolare le uscite di emergenza o l’attività dell’equipaggio; essere assicurati con cinture o specifici sistemi di ancoraggio.

Queste regole hanno l’obiettivo di garantire benessere e sicurezza sia per gli animali che per i passeggeri.

Il 23 settembre il primo viaggio per animali di taglia grande su un volo aereo in cabina

Durante l’Italian Pet Summit, Salvini ha sottolineato l’importanza della decisione. È stato superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ha annunciato che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina.

Salvini ha inoltre ricordato che con il nuovo Codice della Strada sono inasprite le sanzioni per chi abbandona animali, comportamento che rappresenta un episodio di assoluta inciviltà e un pericolo per animali, persone e mezzi.

Salvini ha infine annunciato un prossimo incontro con i sindacati per valutare la possibilità di consentire anche ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di portare con sé i propri animali sul posto di lavoro.

Ha evidenziato la necessità di buon senso nella gestione di questa nuova opportunità, specie in spazi chiusi come quelli di un aereo.

Cani a bordo dei voli aerei in cabina, cosa cambia

Dal 23 settembre 2025, grazie alle nuove regole, viaggiare con cani a bordo dei voli aerei in cabina diventerà più semplice anche per chi possiede animali di taglia grande.

Le compagnie aeree, pur nel rispetto delle linee guida Enac, potranno adottare procedure dedicate per garantire la sicurezza durante il volo e il comfort dell’animale.

Questa svolta rappresenta un passo importante verso una mobilità più attenta alle esigenze degli animali da compagnia. Consente a molte famiglie di pianificare viaggi aerei senza la preoccupazione del trasporto in stiva.

