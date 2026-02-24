AEREO

Il bonus voli Sicilia è stato prorogato al 31 luglio 2026. La misura, pensata per ridurre gli svantaggi legati all’insularità, permette ai residenti in Sicilia di ottenere un rimborso sul prezzo dei biglietti aerei per le tratte nazionali da e per l’isola.

Dopo l’elevato numero di domande presentate nei mesi precedenti, la Regione ha deciso di estendere l’agevolazione, aggiornando anche i limiti massimi di rimborso per singola tratta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus voli: requisiti, importi e modalità di richiesta.

Cos’è il bonus voli Sicilia

Il bonus voli è un contributo economico destinato ai cittadini residenti nell’isola che viaggiano in aereo verso altre regioni italiane o rientrano in Sicilia.

L’obiettivo è compensare i maggiori costi di trasporto sostenuti per motivi di lavoro, studio, salute o esigenze familiari. Il meccanismo è semplice: si acquista il biglietto aereo e successivamente si richiede il rimborso di una percentuale della spesa sostenuta.

La proroga copre i voli effettuati dal 1° marzo 2026 al 31 luglio 2026, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

A chi spetta il bonus voli Sicilia

Il bonus voli è riservato esclusivamente ai residenti. Sono esclusi i non residenti e i turisti.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

Residenti che viaggiano su tratte nazionali da e per aeroporti siciliani;

Studenti fuori sede;

Lavoratori che si spostano per motivi professionali;

Cittadini con ISEE basso;

Persone con disabilità certificata pari o superiore al 67%.

Il requisito fondamentale resta la residenza anagrafica in Sicilia.

Importi del bonus voli Sicilia

Il bonus voli Sicilia prevede due percentuali di rimborso.

Rimborso del 25%

Spetta ai residenti che non rientrano nelle categorie prioritarie.

25% del prezzo del biglietto

Massimo 37,50 euro per singola tratta

Rimborso del 50%

Spetta a:

ISEE inferiore a 15.000 euro

Studenti

Persone con disabilità pari o superiore al 67%

In questo caso il rimborso è:

50% del prezzo del biglietto

Massimo 75 euro per singola tratta

Il contributo si calcola sul costo totale del biglietto, comprese tasse e spese accessorie fatturate dal vettore.

Su quali voli si applica il bonus voli Sicilia

Il bonus voli Sicilia si applica:

voli nazionali tra Sicilia e altre regioni italiane

biglietti di sola andata

biglietti di andata e ritorno (rimborso calcolato su ogni tratta)

Non è previsto per voli internazionali.

L’agevolazione è cumulabile con eventuali offerte delle compagnie aeree.

Come fare domanda per il bonus voli Sicilia

La richiesta del bonus voli deve essere presentata online attraverso la piattaforma regionale.

Procedura

Accesso con SPID o CIE Inserimento dei dati del volo Caricamento del biglietto e della ricevuta Dichiarazione di residenza Eventuale allegazione ISEE o certificazione (per il 50%) Inserimento IBAN Invio della domanda

La procedura è interamente digitale.

Entro quando richiedere il bonus voli

La domanda per il bonus voli deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del volo.

Le richieste vengono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili, quindi è consigliabile non attendere l’ultimo giorno utile.

Tempi di rimborso

Una volta approvata la richiesta, il rimborso del bonus voli Sicilia viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato.

I tempi medi di lavorazione variano tra 15 e 60 giorni.

Perché il bonus voli è importante

Il bonus voli rappresenta un sostegno concreto per studenti, lavoratori fuori sede e famiglie con redditi medio-bassi. Il costo dei collegamenti aerei incide spesso in modo significativo sul bilancio familiare, e questa misura contribuisce a ridurre il divario legato alla condizione di insularità.

Con la proroga al 31 luglio 2026, i residenti siciliani hanno ancora diversi mesi per usufruire dell’agevolazione e ottenere un rimborso fino al 50% del prezzo del biglietto.

