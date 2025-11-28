AEREO

Black Friday voli Lufthansa con 50 euro di sconto attivo dal 27 novembre al 3 dicembre 2025. Il Black Friday di Lufthansa mette a disposizione voli in Economy Class con una riduzione immediata sulle tratte selezionate verso il Nord America.

La promozione Black Friday voli Lufthansa permette di programmare una partenza tra il 12 gennaio 2026 e il 31 maggio 2026, con uno sconto applicato direttamente al momento della prenotazione. Inoltre, l’iniziativa offre l’occasione di scegliere tra itinerari diversi, così da facilitare l’organizzazione del viaggio e rendere più accessibili le opzioni disponibili.

Le offerte Lufthansa dedicate al Black Friday includono uno sconto applicato ai voli previsti nelle tratte selezionate e permettono un’ampia scelta tra le destinazioni disponibili. Inoltre, chi desidera partire nei mesi invernali o primaverili può sfruttare una finestra temporale estesa, pensata per soddisfare esigenze differenti.

La proposta invita a esplorare lo spirito del Nord America grazie a collegamenti che offrono comfort, affidabilità e servizi pensati per accompagnare ogni fase del viaggio.

Il periodo promozionale permette anche di vivere esperienze molto diverse tra loro. Le luci brillanti di New York e i paesaggi del Canada rappresentano due esempi delle mete proposte con i voli in sconto disponibili durante il Black Friday. Pertanto, la promozione risulta conveniente sia per chi ha già individuato la destinazione ideale sia per chi preferisce lasciarsi ispirare dalle alternative presenti e dalle possibilità suggerite dal periodo promozionale.

Black Friday voli Lufthansa: 50 euro di sconto

Le offerte Black Friday Lufthansa includono 50 euro di sconto sui voli in Economy Class per il Nord America e invitano a scoprire destinazioni iconiche del continente.

Le luci scintillanti di New York e i paesaggi sereni del Canada mostrano la varietà delle esperienze disponibili. Inoltre, la compagnia propone collegamenti pensati per garantire comfort, affidabilità e ospitalità, così da accompagnare ogni fase del viaggio. La validità estesa dell’iniziativa consente di confrontare date diverse e scegliere l’opzione più adatta.

Come ottenere lo sconto Lufthansa sui voli

Le offerte del Black Friday Lufthansa sono accessibili su lufthansa.com, dove è possibile consultare le tariffe e utilizzare lo sconto sui voli dedicati al periodo promozionale.

Inoltre, il Destination Finder permette di individuare nuove idee di viaggio grazie a suggerimenti mirati, così da offrire un supporto utile a chi non ha ancora definito la meta. Lo strumento facilita il confronto tra itinerari diversi e aiuta a valutare le opzioni disponibili per programmare il viaggio nel periodo previsto dalla promozione.

