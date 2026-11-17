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Black Friday voli Lufthansa. Dal 17 novembre al 2 dicembre 2026 è possibile ottenere 40 euro di sconto a persona sui voli indicati. Per ottenerlo utilizzare il codice sconto BF26.

La promozione black Friday voli riguarda i viaggi da effettuare tra l’11 gennaio e il 30 aprile 2027 e può diventare un’occasione per organizzare con anticipo la prossima partenza.

Black Friday voli Lufthansa: offerte in partenza da Milano

Chi parte da Milano può esplorare le proposte pubblicate sul sito della compagnia, confrontare gli itinerari e scegliere le date più adatte. Disponibile la pagina delle offerte Lufthansa da Milano.ù

E’ consultare le tariffe disponibili e proseguire verso la prenotazione. Il prezzo effettivo dei voli, con l’eventuale riduzione, viene mostrato dopo aver inserito il codice sconto al checkout.

Le offerte voli Lufthansa con partenza da Roma

La stessa possibilità è disponibile per chi cerca un volo da Roma. La pagina delle offerte Lufthansa da Roma permette di verificare le opzioni proposte e confrontare le soluzioni in base al proprio calendario. Prima di pagare è opportuno controllare che il viaggio selezionato rientri nelle condizioni della promozione.

La finestra di viaggio comprende diversi mesi, ma la disponibilità può variare da una data all’altra. Per questo conviene verificare più combinazioni e leggere sempre il riepilogo finale, senza considerare automatico lo sconto su qualsiasi biglietto selezionato.

Black Friday voli Lufthansa: destinazioni e regole del codice sconto BF26

Per le partenze dall’Italia, la promozione riguarda Stati Uniti, Canada, Messico e Costa Rica. Il codice vale per prenotazioni in Economy, Premium Economy, Business e First Class, anche su itinerari di andata e ritorno, multicittà e con tratto aperto, purché operati dai vettori ammessi.

BF26 può essere utilizzato sui siti Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, oltre che sulle rispettive app. È consentito un solo codice per prenotazione: lo sconto si applica esclusivamente alla tariffa base, non alle tasse o alle spese. Per bambini e neonati la riduzione viene calcolata in proporzione alla tariffa adulto.

Cosa sapere prima di confermare il volo

I codici sconto black Friday voli Lufthansa sono limitati e soggetti a disponibilità; non sono cumulabili con altri sconti né validi per bagagli o scelta del posto. In caso di modifica o cancellazione, rimborsi e riprenotazioni fanno riferimento alla tariffa scontata effettivamente pagata.

Per tutti i dettagli consulta le condizioni ufficiali del Black Friday Lufthansa.