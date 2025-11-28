AEREO

Per il Black Friday, ITA Airways lancia una promozione sui voli con il codice sconto BF20 che permette di ottenere il 20% di sconto sulle tariffe, esclusi tasse e supplementi, per acquisti effettuati fino al 1° dicembre 2025 e per viaggi compresi tra l’8 gennaio e il 31 marzo 2026, con destinazioni in Italia, Europa e nel mondo.

Black Friday voli ITA Airways con codice sconto

ITA Airways lancia una promozione sui voli che include una vasta selezione di mete italiane, europee e intercontinentali.

Lo sconto sui voli viene applicato alle tariffe Economy, inclusa la Light, Premium Economy, Superior e Business Class. L’offerta include accessorio, bagaglio a mano e bagaglio in stiva, mentre quest’ultimo non è previsto solo nella Economy Light.

La promozione Black Friday sui voli si attiva con il codice sconto BF20, che permette di avere una riduzione del prezzo del 20%.

Il codice sconto Black Friday voli di ITA Airways deve essere inserito in lettere maiuscole e può essere utilizzato anche per più passeggeri all’interno della stessa prenotazione, compresi bambini e neonati.

Come usare il codice sconto voli Black Friday

Per ottenere lo sconto su voli del Black Friday è necessario inserire il codice sconto BF20 durante la fase di acquisto sul sito ufficiale di ITA Airways.

Dopo aver selezionato l’offerta, si apre la finestra dedicata al codice sconto. Una volta inserito e confermato il codice sconto, viene applicata la riduzione del 20% sulla tariffa base. L’acquisto può essere completato scegliendo i voli compresi nel periodo promozionale.

Dettagli della promozione Black Friday voli

La promozione Black Friday voli è valida dalle ore 00:00 del 28 novembre alle pre 23:59 del 1° dicembre 2025. Si applica i voli operati da ITA Airways in partenza dall’Italia verso destinazioni italiane, europee e internazionali.

Restano escluse le destinazioni in Belgio, Svizzera e Germania, i voli diretti tra Milano e Trieste, i collegamenti da e per la Sardegna sulle tratte Roma o Milano–Alghero, gli itinerari multitratta e le tariffe Giovani.

Lo sconto sui voli ITA Airways si applica solo se l’importo supera 1 euro. In caso di riemissione del biglietto viene riaggiunto anche l’importo scontato in precedenza. Gli eventuali decimali vengono arrotondati per difetto.

Il codice sconto voli BF20 non è cumulabile con altre promozioni e può essere utilizzato più volte solo nel periodo di validità su ita-airways.com.

Sconto voli valido solo per pochi giorni

Il Black Friday offre un’occasione concreta per programmare viaggi tra gennaio e marzo 2026 approfittando del risparmio garantito dal codice sconto BF20. La disponibilità limitata rende questa iniziativa particolarmente conveniente per chi desidera viaggiare all’inizio del nuovo anno scegliendo tra un’ampia gamma di destinazioni.

Leggi anche: Pacchetti turistici: rimborso per inesatta esecuzione