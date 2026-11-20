AEREO

Black Friday 2026, le spedizioni entrano nella fase più intensa dell’anno e il trasporto aereo merci deve fare i conti con tariffe elevate e capacità limitata su alcune rotte. Per chi acquista online, la domanda è semplice: i pacchi arriveranno in tempo? Al momento non risulta un blocco generalizzato delle consegne, ma alcuni operatori hanno già aggiornato le proprie previsioni.

Cargo aereo, le tariffe salgono prima del Black Friday

Nella settimana dal 2 all’8 novembre, secondo i dati WorldACD riportati da Air Cargo Week, il prezzo medio mondiale del trasporto aereo merci è salito del 2%, raggiungendo 3,45 dollari al chilogrammo. Le tariffe risultano superiori del 31% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i volumi settimanali sono diminuiti del 2%.

Il rincaro riguarda il servizio di trasporto delle merci, non automaticamente il prezzo pagato dal consumatore alla cassa. E non può essere attribuito soltanto al Black Friday: incidono disponibilità degli aerei, rotte, carburante e domanda di prodotti tecnologici.

Black Friday e spedizioni: dove possono nascere i ritardi

Il 27 novembre è il giorno del Black Friday, seguito dal Cyber Monday del 30. Secondo SEKO Logistics, in questo periodo alcune spedizioni internazionali senza spazio aereo prenotato potrebbero subire slittamenti. La pressione non è uniforme: le rotte tra Asia e Stati Uniti risentono anche della domanda di apparecchiature elettroniche e componenti per l’intelligenza artificiale.

Per questo, parlare di emergenza per tutti i pacchi sarebbe scorretto. Anche le spedizioni partite in aereo attraversano magazzini, dogane e centri di smistamento: i tempi finali dipendono dall’intera catena logistica.

FedEx: un giorno in più su alcuni servizi

FedEx ha comunicato che dal 23 novembre al 20 dicembre 2026, su determinati servizi e collegamenti, i tempi di transito programmati possono aumentare di un giorno lavorativo. La società ha anche annunciato un adeguamento per alcune spedizioni Economy dall’Europa verso Stati Uniti e Canada.

Si tratta di stime operative aggiornate, non della prova che ogni pacco arriverà in ritardo. Prima di ordinare, è utile controllare la data di consegna indicata dal venditore; dopo l’acquisto, conviene seguire il tracciamento del corriere.

Il Black Friday può rendere più complessa la logistica, ma il rischio concreto dipende da destinazione, servizio scelto e disponibilità del trasporto, e anche dalle condizioni operative del corriere incaricato.