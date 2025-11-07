AEREO

In caso di bagaglio smarrito il passeggero ha diritto al rimborso anche senza scontrini, come stabilito dalla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte chiarisce che non è necessaria la prova dettagliata del valore dei singoli beni contenuti nella valigia.

Una volta accertato lo smarrimento, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa del danno, basandosi su criteri di comune esperienza come la durata del viaggio.

Risarcimento bagaglio smarrito: la Cassazione dalla parte dei viaggiatori

La Corte di Cassazione afferma che per il risarcimento del bagaglio smarrito è sufficiente provare l’avvenuto smarrimento.

Non è richiesta la produzione di scontrini o fatture per ogni oggetto contenuto. La decisione riforma una sentenza di merito che aveva negato il risarcimento per mancanza di prove sul valore dei beni.

Il giudice, secondo la Cassazione, ha il potere-dovere di procedere alla liquidazione equitativa, senza emettere una decisione di non liquet.

Nel caso esaminato, un passeggero aveva perso il proprio bagaglio su un volo nazionale. Dopo un primo rigetto da parte del Giudice di Pace e del Tribunale, la Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che l’impossibilità di dimostrare il valore preciso non esclude il diritto al risarcimento.

Il principio della liquidazione equitativa per il bagaglio smarrito

Secondo la Cassazione, il giudice deve utilizzare il criterio dell’id quod plerumque accidit, valutando il danno in base a elementi di comune esperienza.

Un bagaglio smarrito conterrà presumibilmente capi di abbigliamento, accessori e prodotti per l’igiene, in quantità adeguata alla durata del soggiorno.

La decisione si fonda sull’articolo 1226 del Codice Civile, che consente la liquidazione equitativa quando la prova esatta del danno è oggettivamente difficile o impossibile da fornire.

Il giudice non può rifiutarsi di quantificare il danno una volta accertata la responsabilità del vettore, ma deve determinarlo secondo equità, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione di Montreal.

Le reazioni delle associazioni dei consumatori

Il Codacons accoglie con favore l’ordinanza, sottolineando che molti passeggeri rinunciano a chiedere il rimborso del bagaglio smarrito per la difficoltà di produrre documentazione.

L’associazione parla di una decisione che potrebbe rivoluzionare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, riducendo gli ostacoli burocratici che spesso scoraggiano le richieste di rimborso.

Anche Assoutenti evidenzia che il fenomeno dei bagagli smarriti e consegnati in ritardo è in aumento nel 2025. Secondo il presidente Gabriele Melluso, il disservizio provoca danni materiali e morali, compromettendo viaggi e vacanze.

L’associazione propone di introdurre un sistema di tracking del bagaglio, basato su tecnologie di georeferenziazione, per consentire ai passeggeri di conoscere in tempo reale la posizione della valigia.

Una svolta per la tutela dei passeggeri del trasporto aereo

L’ordinanza n. 28672/2025 della Corte di Cassazione rappresenta una tappa importante per la tutela dei passeggeri. Il principio affermato è chiaro: la difficoltà di provare il valore esatto del contenuto del bagaglio smarrito non può annullare il diritto al risarcimento.

Le compagnie aeree restano responsabili della custodia dei bagagli loro affidati e, in caso di smarrimento, i giudici sono tenuti a riconoscere un indennizzo equo, anche in assenza di scontrini.

Una decisione che rafforza la fiducia dei viaggiatori e afferma il diritto a un rimborso giusto e proporzionato.

