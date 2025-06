AEREO

Stop ai supplementi sul bagaglio a mano per i voli in Europa. La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato oggi una riforma che introduce il diritto per tutti i passeggeri a portare a bordo dei voli, gratuitamente, un piccolo bagaglio a mano, segnando una svolta importante per chi viaggia in aereo.

Cosa cambia sui voli: bagaglio a mano gratuito e dimensioni standard

Con l’approvazione delle nuove regole sul bagaglio a mano gratuito sui voli, tutti i passeggeri che volano all’interno dell’Unione Europea avranno il diritto di portare con sé:

Un oggetto personale (borsa, zaino o laptop) di massimo 40x30x15 cm

(borsa, zaino o laptop) di massimo Un piccolo bagaglio a mano gratuito, con dimensioni complessive di 100 cm (somma di altezza, larghezza e profondità) e peso massimo di 7 kg

Questa misura si applicherà a tutti i voli commerciali, inclusi quelli low cost, e punta a porre fine alle pratiche scorrette di sovrapprezzo per il trasporto di bagagli essenziali.

Diritti dei passeggeri aerei rafforzati in tutta l’UE

Oltre al bagaglio a mano gratuito sui voli, il pacchetto votato dalla Commissione Trasporti introduce nuove tutele per chi vola:

Modulo di rimborso precompilato da inviare entro 48 ore in caso di cancellazione o ritardo

da inviare entro 48 ore in caso di cancellazione o ritardo Maggiore protezione per i passeggeri vulnerabili , come disabili e persone con mobilità ridotta

, come disabili e persone con mobilità ridotta Diritti estesi ai viaggi multimodali (voli combinati con treno, bus o traghetto) per garantire assistenza e trasparenza

Secondo il relatore Matteo Ricci (S&D): “Abbiamo trovato un equilibrio che tutela tutti i passeggeri, con un occhio di riguardo ai più fragili.”

Jens Gieseke (PPE) ha aggiunto:“I viaggiatori europei avranno finalmente diritti chiari e applicabili, anche per i voli combinati.”

Andrey Novakov (PPE) ha ribadito:“Ogni ritardo ci mostra quanto servano regole certe per chi vola.”

Codacons: rischio aumenti di prezzo per chi viaggia in aereo

Secondo il Codacons, sebbene l’introduzione del bagaglio a mano gratuito sui voli sia positiva, le compagnie aeree potrebbero reagire alzando le tariffe dei voli per compensare la perdita di entrate.

Secondo il Codacons i supplementi sui bagagli valgono circa 10 miliardi di euro all’anno per i vettori low cost ed è improbabile che le compagnie aeree rinuncino a questa fonte di guadagno senza riflessi sui prezzi dei biglietti.

Inoltre, il limite previsto per il bagaglio a mano gratuito sui voli è di 100 cm e 7 kg, inferiore agli standard attuali offerti da alcune compagnie:

Ryanair e Vueling : 115 cm e 10 kg

: 115 cm e 10 kg Wizz Air: 118 cm e 10 kg

La norma UE introduce quindi un nuovo formato di bagaglio a mano, che secondo il Codacons è a metà strada tra uno zaino e un trolley, con il rischio di confondere chi vola frequentemente e di rivoluzionare l’attuale assetto dei voli low cost.

Bagaglio a mano: verso l’approvazione definitiva a luglio 2025

Il dossier era bloccato da oltre 11 anni, ma ora riceve nuova linfa grazie all’ampio consenso ottenuto in Commissione.

La plenaria del Parlamento Europeo sarà chiamata a votare a luglio per confermare il mandato negoziale e avviare i dialoghi con gli Stati membri. Intanto, a inizio giugno, i ministri dei Trasporti dei 27 avevano già raggiunto un accordo politico sulla riforma.

