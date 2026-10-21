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Cosa cambia per il trolley e per i prezzi dei voli

Dal 23 ottobre 2027 entreranno in applicazione le nuove regole europee sul bagaglio a mano gratuito. I passeggeri avranno diritto a portare a bordo un effetto personale senza costi aggiuntivi, mentre cambierà il modo in cui le compagnie aeree dovranno mostrare le tariffe con il trolley incluso. Ecco quali bagagli si potranno portare gratis. Le dimensioni del bagaglio a mano previste e cosa succederà sui voli low cost.

sui voli un bagaglio a mano gratuito sarà un diritto riconosciuto. Dal 23 ottobre 2027 si applicheranno le nuove disposizioni del Regolamento UE. Maggiori diritti per i passeggeri.

La novità interessa soprattutto i voli low cost di Ryanair, easyJet e Wizz Air. La scelta del bagaglio può incidere sul prezzo finale del biglietto.

Ma attenzione: bagaglio a mano gratuito non significa che tutti potranno salire sull’aereo con due valigie senza pagare. La normativa distingue tra il piccolo effetto personale da sistemare sotto il sedile e il trolley più grande da collocare nella cappelliera.

Bagaglio a mano gratuito dal 2027: cosa prevede la nuova legge UE

Con le nuove regole europee, ogni passeggero potrà portare a bordo gratuitamente una borsa, uno zainetto o una custodia per il computer. Ma quanto potrà essere grande?

Il regolamento indica le misure di 40 × 30 × 15 centimetri, senza però imporle come limite fisso a tutte le compagnie aeree. Sarà infatti possibile portare anche un bagaglio di dimensioni diverse, purché possa essere sistemato sotto il sedile davanti al proprio posto.

È una distinzione importante, perché molte compagnie aeree consentono già oggi di portare gratuitamente un piccolo zaino o una borsa, ma applicano limiti dimensionali differenti.

La riforma rende esplicito questo diritto nella normativa europea, senza trasformare automaticamente ogni valigia da cabina in un bagaglio gratuito.

Il trolley sarà gratis dal 2027? Cosa cambia realmente

È proprio il trolley il punto che rischia di creare maggiore confusione. Le nuove regole non obbligano le compagnie aeree a trasportare gratuitamente un secondo bagaglio a mano di grandi dimensioni, come il classico trolley da cappelliera.

Introducono però una novità importante sul prezzo dei biglietti. Prima che inizi la procedura di prenotazione, le compagnie aeree e gli intermediari dovranno mostrare per impostazione predefinita una tariffa che includa un bagaglio a mano.

L’obiettivo è permettere ai viaggiatori di confrontare più facilmente il costo effettivo dei voli, senza dover scoprire soltanto durante la prenotazione quanto costa aggiungere il trolley.

Le compagnie potranno comunque continuare a proporre tariffe più economiche ai passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza il bagaglio aggiuntivo.

In pratica, il trolley potrà continuare a essere a pagamento, ma il suo costo dovrà essere più visibile fin dall’inizio.

Ryanair, easyJet e Wizz Air: quali bagagli sono gratuiti oggi

Le tre principali compagnie low cost utilizzano già sistemi che distinguono il piccolo bagaglio personale dal trolley più grande.

Secondo le condizioni ufficiali attualmente pubblicate dalle compagnie, le dimensioni consentite per il bagaglio personale gratuito sono:

Ryanair: 40 × 30 × 20 cm

easyJet: 45 × 36 × 20 cm

Wizz Air: 40 × 30 × 20 cm

In tutti e tre i casi il piccolo bagaglio deve essere sistemato sotto il sedile anteriore.

Per portare un trolley più grande in cabina sono invece previste condizioni tariffarie specifiche, l’acquisto di un servizio aggiuntivo oppure un pacchetto che lo includa.

Dal 23 ottobre 2027 le compagnie dovranno adeguare le proprie modalità di presentazione delle tariffe alla nuova normativa europea, ma ciò non comporterà necessariamente l’eliminazione dei supplementi per il trolley.

Le dimensioni e le condizioni applicate ai singoli voli andranno sempre controllate prima della partenza.

Se il trolley finisce in stiva, non si dovrà pagare un supplemento

Un’altra novità riguarda i bagagli che non possono essere sistemati in cabina per ragioni operative.

Può capitare, ad esempio, che le cappelliere siano già piene oppure che venga utilizzato un aeromobile diverso da quello previsto.

In queste situazioni la compagnia potrà richiedere che un bagaglio già ammesso al trasporto in cabina venga sistemato nella stiva, ma senza addebitare costi aggiuntivi al passeggero.

La disposizione riguarda il trasferimento imposto dalla compagnia per motivi operativi. Non significa, invece, che chi ha acquistato una tariffa senza trolley possa presentarsi all’imbarco con un bagaglio aggiuntivo e pretendere di trasportarlo gratuitamente.

Bagaglio a mano gratuito, da quando cambiano le regole?

La data da segnare è il 23 ottobre 2027. Solo da quel giorno si applicheranno le nuove regole europee sul bagaglio a mano. Il regolamento UE 2026/2202 è stato pubblicato il 2 ottobre 2026. Etrerà in vigore il 22 ottobre 2026, ma per i viaggiatori le novità arriveranno un anno dopo.

Fino ad allora, chi vola con Ryanair, easyJet o Wizz Air dovrà attenersi alle condizioni della tariffa acquistata. Lo zainetto da mettere sotto il sedile resta gratuito nei limiti previsti dalla compagnia, mentre per portare un trolley in cabina può essere necessario pagare un supplemento.

Bagaglio a mano gratis dal 2027: risposte ai dubbi

Dal 2027 si potranno portare due bagagli a mano gratis?

No. Dal 23 ottobre 2027 le nuove regole europee garantiranno il trasporto gratuito di un effetto personale, come una piccola borsa o uno zainetto. Il secondo bagaglio a mano, ad esempio un trolley da cappelliera, non sarà automaticamente gratuito e potrà continuare a prevedere un supplemento.

Quali sono le dimensioni del bagaglio a mano gratuito dal 2027?

Il nuovo regolamento europeo definisce l’effetto personale gratuito come un bagaglio con dimensioni massime di 40 × 30 × 15 centimetri oppure che possa essere sistemato sotto il sedile anteriore. La regola riguarda borse e piccoli zaini, non stabilisce dimensioni standard per i trolley da cappelliera.

Il trolley sarà gratuito con Ryanair, easyJet e Wizz Air dal 2027?

No, non automaticamente. Ryanair, easyJet e Wizz Air potranno continuare a far pagare il trolley nelle tariffe che non lo includono. Dovranno però mostrare per impostazione predefinita anche il prezzo del volo con bagaglio a mano incluso, rendendo più semplice confrontare il costo effettivo dei biglietti.

Quando entreranno in vigore le nuove regole europee sul bagaglio a mano?

Le nuove disposizioni previste dal Regolamento UE 2026/2202 si applicheranno dal 23 ottobre 2027. Da quella data le compagnie aeree dovranno rispettare le nuove regole sul trasporto gratuito dell’effetto personale e sulla trasparenza delle tariffe che comprendono il bagaglio a mano.

Quanto può pesare il bagaglio a mano gratuito dal 2027?

Il regolamento europeo non stabilisce un limite di peso unico per l’effetto personale gratuito. Le compagnie aeree potranno prevedere restrizioni di peso ragionevoli. Prima di partire sarà quindi importante verificare le condizioni applicate da Ryanair, easyJet, Wizz Air o dalla compagnia scelta.

Cosa conviene controllare prima di prenotare

La nuova normativa europea punta a rendere più chiaro cosa si acquista insieme al biglietto aereo.

Per chi viaggia leggero, con una borsa o uno zainetto da sistemare sotto il sedile, il trasporto dell’effetto personale sarà espressamente tutelato come gratuito. Per chi ha bisogno di un trolley, invece, resterà fondamentale verificare che sia compreso nella tariffa scelta.

La regola più utile, anche dopo ottobre 2027, sarà quindi confrontare il prezzo totale del viaggio con tutti i bagagli necessari, anziché fermarsi alla tariffa più bassa pubblicizzata dalla compagnia.