AEREO

I bagagli restano uno dei problemi più comuni per chi viaggia in aereo. A volte arrivano in ritardo. In altri casi vengono smarriti. Più raramente possono essere rubati in aeroporto.

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a EMG, nell’ultimo anno più di 2,8 milioni di italiani hanno avuto un problema con i bagagli durante un viaggio in aereo.

Bagagli smarriti o consegnati in ritardo

Il dato più alto riguarda i bagagli persi in modo definitivo. Avrebbe coinvolto oltre 1,9 milioni di viaggiatori.

Più di 786 mila persone avrebbero invece ricevuto la valigia in ritardo. Quasi 168 mila passeggeri avrebbero subito un furto in aeroporto.

Si tratta di una stima. Non è il numero ufficiale delle denunce raccolte da aeroporti e compagnie aeree.

Cosa copre l’assicurazione bagagli

Sempre più viaggiatori scelgono una polizza con copertura bagagli. La garanzia può intervenire in caso di smarrimento, furto, danno o ritardo nella consegna.

In caso di perdita definitiva, il rimborso dipende dal valore commerciale degli oggetti. Contano anche i massimali previsti dal contratto.

Se i bagagli arrivano tardi, la polizza può rimborsare alcuni acquisti urgenti. Tra questi ci sono vestiti, prodotti per l’igiene e altri beni di prima necessità.

Per ottenere il rimborso servono le ricevute. Vanno conservati anche i documenti di viaggio e la denuncia presentata in aeroporto.

Cosa non viene rimborsato

Non tutto è coperto. Denaro, assegni, biglietti di viaggio e opere d’arte sono spesso esclusi.

Lo stesso vale per gli oggetti lasciati incustoditi. Smartphone, tablet, computer e macchine fotografiche possono richiedere una garanzia aggiuntiva.

Anche i souvenir acquistati durante il viaggio possono restare fuori dalla copertura.

Come proteggere i bagagli prima del volo

Prima della partenza è utile controllare franchigie, limiti ed esclusioni. Conviene anche fotografare la valigia e il suo contenuto.

Meglio applicare un’etichetta con nome, telefono ed e-mail. Gli oggetti più importanti dovrebbero restare nel bagaglio a mano.

Una polizza non evita il problema. Può però ridurre le spese quando i bagagli vengono smarriti, rubati o consegnati in ritardo.

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