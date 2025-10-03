AEREO

Il settore del trasporto spaziale europeo entra in una nuova fase con la firma del contratto da 40 milioni di euro tra Avio ed ESA per lo sviluppo di tecnologie destinate a uno stadio superiore riutilizzabile.

L’accordo, annunciato il 29 settembre 2025 durante il Congresso Astronautico Internazionale di Sydney, rappresenta una tappa decisiva verso sistemi di lancio sostenibili, competitivi e al passo con le tendenze globali.

Ma cosa significa davvero per l’Europa questo investimento? Quali benefici porterà la riutilizzabilità dei lanciatori e come cambierà il ruolo di Avio nello scenario internazionale?

Un contratto strategico per il futuro nello spazio

Il programma, della durata di 24 mesi, punta a sviluppare tecnologie avanzate che consentano la costruzione di un dimostratore di stadio superiore in grado di rientrare in sicurezza sulla Terra e di essere riutilizzato per missioni successive.

Fino ad oggi, gli stadi superiori – cioè la parte finale del razzo che porta il carico utile in orbita – non sono mai stati recuperati. Con questa iniziativa, l’Europa intende colmare un gap storico rispetto ai concorrenti globali, avvicinandosi a un modello di lancio più economico e sostenibile.

Perché lo stadio superiore riutilizzabile Avio è una svolta

La riutilizzabilità è ormai il paradigma dominante nel settore spaziale. Negli Stati Uniti, SpaceX ha dimostrato come il recupero dei primi stadi possa ridurre drasticamente i costi di lancio e aumentare la frequenza delle missioni. L’Europa, con Avio ed ESA, punta ora a fare un passo ulteriore: sviluppare uno stadio superiore riutilizzabile che non solo porti i satelliti in orbita, ma torni indietro pronto per nuove missioni.

Questo approccio offre diversi vantaggi:

Riduzione dei costi di produzione e lancio.

di produzione e lancio. Maggiore frequenza dei voli , con accesso allo spazio più rapido ed economico.

, con accesso allo spazio più rapido ed economico. Sostenibilità ambientale , grazie al riuso dei componenti.

, grazie al riuso dei componenti. Competitività europea rispetto ai giganti spaziali globali.

Il ruolo di Avio e il contributo tecnologico

Avio metterà a disposizione il know-how maturato in oltre 50 anni di attività nel settore spaziale. In particolare, l’azienda italiana sfrutterà l’esperienza nel campo della propulsione liquida con ossigeno e metano e i risultati ottenuti con il programma Space Rider, il veicolo spaziale riutilizzabile sviluppato insieme ad ESA.

L’obiettivo è realizzare un sistema avanzato, leggero e ad alte prestazioni, capace di garantire flessibilità operativa e riduzione dei rischi. Come ha dichiarato l’Amministratore Delegato Giulio Ranzo, l’iniziativa punta a “fornire soluzioni ad alte prestazioni che consentano una maggiore frequenza di lanci e costi più competitivi per i clienti”.

La visione di ESA: verso un ecosistema spaziale europeo

Secondo ESA, lo sviluppo di stadi riutilizzabili si inserisce in una strategia più ampia per il futuro del trasporto spaziale europeo. L’obiettivo è creare un ecosistema orbitale che offra servizi logistici nello spazio, simile a come aeroporti e stazioni ferroviarie operano oggi sulla Terra.

Giorgio Tumino, Chief Technical Advisor per il Trasporto Spaziale di ESA, ha spiegato che il programma nasce da un lavoro di armonizzazione tra Avio e l’Agenzia, con lo scopo di massimizzare il ritorno tecnologico degli investimenti degli Stati membri.

Impatti sul futuro dei lanciatori Vega e Ariane

Uno degli aspetti più rilevanti del contratto riguarda l’impatto sui futuri sviluppi della famiglia Vega e dei nuovi sistemi Ariane. L’integrazione di tecnologie riutilizzabili potrebbe trasformare questi lanciatori in strumenti più competitivi e sostenibili, rafforzando la leadership europea nei servizi di accesso allo spazio.

Avio: un passo verso la leadership globale nello spazio

Il contratto Avio-ESA non è solo un investimento tecnologico, ma un progetto di lungo respiro. Cambierà il modo in cui l’Europa affronta la corsa allo spazio.

La riutilizzabilità degli stadi superiori, se dimostrata con successo, potrà diventare la chiave per una nuova generazione di lanciatori europei riutilizzabili, capaci di competere con i colossi internazionali e garantire autonomia strategica al Vecchio Continente.

