Antitrust sul caro voli Sicilia e Sardegna: l’indagine conclude che non emergono violazioni né fenomeni collusivi tra le compagnie aeree.

È questo l’esito dell’indagine conoscitiva sulle rotte nazionali da e per le due isole, avviata per verificare il funzionamento dei prezzi dei voli e l’eventuale presenza di comportamenti anticoncorrenziali.

Il caro voli resta un tema centrale nel dibattito pubblico, soprattutto nei periodi di alta domanda. Sicilia e Sardegna risultano particolarmente esposte agli aumenti dei prezzi dei voli, poiché il trasporto aereo rappresenta spesso l’unico collegamento rapido con il resto del Paese. Proprio per questo il settore è stato oggetto di un approfondimento istituzionale.

L’indagine Antitrust sul caro voli Sicilia e Sardegna

La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato l’indagine nel 2023 con l’obiettivo di analizzare il mercato del trasporto aereo passeggeri sulle rotte domestiche da e per Sicilia e Sardegna.

L’attenzione si è concentrata sugli algoritmi di determinazione dei prezzi utilizzati dalle compagnie aeree, sui meccanismi di pricing dinamico e sull’andamento delle tariffe nel tempo. L’indagine aveva carattere conoscitivo e non sanzionatorio, e mirava a comprendere se tali strumenti potessero alterare la concorrenza o penalizzare i passeggeri.

Algoritmi di prezzo e assenza di fenomeni collusivi

Dal rapporto conclusivo emerge che gli algoritmi di prezzo analizzati operano secondo logiche autonome. L’Antitrust non ha riscontrato accordi, cartelli o fenomeni collusivi tra le compagnie aeree attive sulle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna.

Secondo l’Autorità, l’utilizzo del pricing dinamico rientra nelle normali dinamiche di mercato e non ha prodotto effetti tali da configurare una violazione delle norme sulla concorrenza.

Prezzi dei voli elevati, ma nessuna violazione

L’assenza di violazioni non significa che il caro voli non esista. L’Antitrust chiarisce che l’aumento dei prezzi dei voli può dipendere da fattori strutturali, come la concentrazione della domanda in determinati periodi dell’anno, la capacità limitata su alcune tratte e la stagionalità dei flussi.

In questo contesto, prezzi elevati non equivalgono automaticamente a comportamenti illeciti, pur continuando a incidere sulla mobilità dei cittadini e sull’accessibilità dei territori insulari.

Continuità territoriale e tutela dei passeggeri

Il caro voli Sicilia e Sardegna ha un impatto diretto sulla continuità territoriale. Per residenti, lavoratori e studenti, i voli rappresentano spesso un servizio essenziale. Tariffe elevate possono diventare un ostacolo concreto alla mobilità e allo sviluppo economico delle isole.

L’Antitrust sottolinea quindi l’importanza della trasparenza nei meccanismi di formazione dei prezzi e del monitoraggio costante del settore del trasporto aereo, soprattutto sulle rotte considerate strategiche.

Caro voli sotto osservazione anche dopo l’indagine

La chiusura dell’indagine senza violazioni segna un punto fermo sul piano antitrust, ma non chiude il tema del caro voli Sicilia e Sardegna. Il settore continuerà a essere osservato, in particolare nei periodi di maggiore pressione sui prezzi.

Il rapporto dell’Autorità fornisce una base tecnica utile per eventuali interventi futuri, con l’obiettivo di garantire equilibrio tra concorrenza, libertà di mercato e tutela dei passeggeri, evitando che il caro voli diventi una condizione strutturale per chi vive e lavora nelle isole.

