ANA: un volo in regalo per una seconda destinazione in Giappone
Consulta quale destinazione aggiungere gratuitamente al biglietto Italia–Tokyo
ANA – All Nippon Airways lancia una promozione che offre ai passeggeri italiani un volo in regalo per raggiungere una seconda destinazione in Giappone.
La promozione, valida dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, è relativa ai biglietti Economy Class dall’Italia verso Tokyo e include un collegamento domestico aggiuntivo senza costi extra, realizzato in collaborazione con JNTO – Japan National Tourism Organization.
Volo in regalo per scoprire il Giappone
Il volo in regalo di ANA – All Nippon Airways consente di effettuare uno stopover di almeno 24 ore a Tokyo e poi proseguire verso una seconda città del Giappone tra oltre 40 destinazioni della compagnia aerea.
Tra le aree coinvolte figurano Tohoku, Kyushu e Okinawa, territori ricchi di valore culturale e ambientale ma ancora distanti dai grandi flussi turistici.
Per ANA – All Nippon Airways, la promozione rappresenta uno strumento per invitare i passeggeri a esplorare un Giappone più ampio, andando oltre le mete più battute.
Turismo: un volo in regalo per il Giappone meno conosciuto
Il volo in regalo arriva in un momento in cui il Giappone registra un incremento significativo degli arrivi internazionali: nel 2024 sono stati superati i 36,87 milioni di visitatori.
Il turismo resta però concentrato sulle grandi città, mentre le regioni periferiche continuano a registrare numeri ridotti, nonostante l’interesse dichiarato dai viaggiatori.
La scelta di ANA – All Nippon Airways risponde alla necessità di distribuire in modo più equilibrato i flussi, sostenendo la scoperta delle aree meno note del Giappone e contribuendo alla gestione dell’overtourism.
Milano–Tokyo: un volo di successo per ANA – All Nippon Airways
Il lancio della promozione di ANA – All Nippon Airways coincide con il primo anniversario della rotta diretta Milano–Tokyo Haneda, attiva dal 3 dicembre 2024.
Operata con Boeing 787-9 tre volte a settimana, la linea ha trasportato oltre 50.000 passeggeri in undici mesi, registrando un load factor superiore all’80%.
Per ANA – All Nippon Airways, il consolidamento di questo collegamento rappresenta un elemento chiave per facilitare i collegamenti con il Giappone e ampliare l’utilizzo del volo in regalo verso le destinazioni domestiche.
La promozione ANA apre nuove rotte per scoprire il Giappone
ANA – All Nippon Airways invita passeggeri e operatori a valutare le opportunità offerte dal volo in regalo, una soluzione che permette di pianificare itinerari più completi all’interno del Giappone e valorizzare regioni spesso fuori dai percorsi più battuti.
Come prenotare
Per utilizzare il volo in regalo, è necessario acquistare un biglietto ANA – All Nippon Airways dall’Italia a Tokyo in Economy Class, includendo nello stesso biglietto anche il collegamento domestico aggiuntivo.
ANA invita passeggeri e operatori a consultare le tariffe, le condizioni e le opzioni di rotta disponibili sul sito ufficiale della compagnia.
Al termine del periodo promozionale, il 31 gennaio 2026, ANA – All Nippon Airways analizzerà i risultati. Valuterà eventuali revisioni delle tariffe sulla base dell’andamento della domanda e dell’impatto sulle regioni meno frequentate.
Leggi anche: Aeroporto di Venezia, Gruppo SAVE: in arrivo la certificazione per il cargo farmaceutico