AEREO

Allarme bomba sul volo American Airlines New York-Delhi, dirottato e atterrato a Roma Fiumicino.

Volo American Airlines New York-Delhi dirottato all’aeroporto di Roma Fiumicino per allarme bomba. Il Boeing 787-9 Dreamliner American Airlines atterra scortato da caccia militari.

Paura in volo per i 285 passeggeri del volo AAL292 di American Airlines, partito da New York JFK e diretto a Delhi, che è stato dirottato su Roma Fiumicino a causa di un allarme bomba.

L’aereo, dopo l’allarme, ha cambiato rotta mentre sorvolava il Mar Caspio e ha fatto rotta verso l’Italia, dove è atterrato alle 17:22 sulla pista 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, scortato da due caccia militari.

Allarme bomba New York-Delhi, dirottato a Fiumicino

Secondo i dati registrati su Flight Radar 24, il volo American Airlines New York-Delhi aveva già attraversato l’Atlantico e l’Europa, seguendo la rotta verso l’India. Tuttavia, quando si trovava sul Mar Caspio, dopo l’allarme bomba, il l’aereo ha effettuato una manovra improvvisa per cambiare direzione, dirigendosi verso Roma Fiumicino. Durante l’avvicinamento, l’aereo ha sorvolato la Puglia, abbassando gradualmente la quota prima di completare un atterraggio sicuro.

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Roma Fiumicino

La decisione di American Airlines di far atterrare il volo a Roma anziché in altri scali lungo la rotta, come Istanbul o Dubai, suggerisce che l’emergenza sia stata valutata con attenzione. Fiumicino dispone di personale altamente qualificato per gestire situazioni critiche e garantire assistenza ai passeggeri, che ora si trovano a migliaia di chilometri dalla loro destinazione finale, Delhi.

La gestione dell’emergenza allarme bomba a Fiumicino

Dopo l’atterraggio a causa dell’allarme bomba le autorità italiane hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza per verificare la presenza di un ordigno a bordo del volo American Airlines New York-Delhi.

Specialisti si sono occupati dell’ispezione dell’aereo e dell’assistenza ai passeggeri, mentre l’aeroporto di Roma Fiumicino ha mantenuto la piena operatività, evitando disagi per gli altri voli.

Allarme bomba volo New York: le indagini, cosa sappiamo

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla natura della minaccia e dell’allarme bomba che ha portato al dirottamento del volo American Airlines New York-Delhi. Tuttavia, il fatto che l’aereo abbia proseguito il volo fino a Roma, senza richiedere un atterraggio immediato in un aeroporto più vicino, indica che la situazione a bordo fosse gestibile e non presentasse un pericolo immediato.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire i dettagli di questo incidente, mentre i passeggeri del volo American Airlines New York-Delhi attendono indicazioni per il proseguimento del viaggio.

