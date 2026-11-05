AEREO

Allarme bomba a Fiumicino e a Malpensa. Oggi tre voli collegati all’Italia sono finiti al centro di una mattinata di tensione, tra scorte militari, controlli degli artificieri e atterraggi fuori programma.

Due aerei erano diretti a Roma Fiumicino, il terzo era decollato da Milano Malpensa. Le segnalazioni hanno fatto scattare le procedure di sicurezza, ma una minaccia non significa che a bordo ci sia davvero un ordigno. Le autorità cercano ancora di chiarire l’origine delle minacce e verificare possibili collegamenti tra episodi.

Allarme bomba a Fiumicino, volo scortato dai caccia

Dopo l’allarme bomba il volo Finnair proveniente da Helsinki è arrivato a Fiumicino intorno alle 9.30. Accompagnato da jet dell’Aeronautica militare. Una volta a terra sono intervenuti gli artificieri della Polizia, incaricati di verificare la segnalazione ricevuta.

I controlli sull’aereo non hanno individuato oggetti sospetti. L’atterraggio si è svolto regolarmente, nonostante le misure straordinarie attivate per tutelare passeggeri ed equipaggio.

Da Malpensa a Varsavia, rotta cambiata verso Vienna

Ore di apprensione anche per un velivolo Wizz Air partito da Malpensa e diretto nella capitale polacca. La minaccia è arrivata durante il volo: il comandante ha quindi modificato la rotta e l’aereo è atterrato a Vienna. La compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa nel rispetto dei protocolli di sicurezza e che sta collaborando con le autorità. Non si tratta, dunque, di un’esplosione o di una bomba accertata.

Allarme bomba sul Dublino-Roma: atterraggio in una base militare

Il terzo caso riguarda il volo Aer Lingus partito da Dublino e atteso a Roma. L’Airbus è stato dirottato sulla base aerea di Évreux, in Francia. A bordo viaggiavano 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, tutti in salvo. Sono scattate le verifiche specialistiche sul velivolo.

Perché crescono gli allarmi sui voli europei

Gli episodi si inseriscono in una sequenza di segnalazioni analoghe registrate nei giorni precedenti in diversi Paesi. Il 3 novembre altri voli erano stati controllati, anche a Fiumicino, senza che fossero trovati esplosivi. Per ora non è stata dimostrata una regia comune dietro le minacce odierne.

Per chi deve partire, la distinzione è essenziale: le verifiche sui singoli aerei non equivalgono alla chiusura degli aeroporti. Prima di raggiungere il terminal, conviene consultare gli aggiornamenti della propria compagnia e lo stato del volo.