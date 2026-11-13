AEREO

Allarme bomba sui voli europei. Wizz Air lancia un appello alla Commissione europea dopo una serie di false minacce che ha costretto le compagnie aeree a intensificare i controlli.

Nelle ultime settimane il vettore è stato coinvolto in 14 episodi, con due voli deviati verso aeroporti alternativi.

A fornire i numeri è l’amministratore delegato József Váradi, intervenuto durante la presentazione dei risultati finanziari della compagnia.

Allarme bomba, cosa è successo ai voli Wizz Air

“Prendiamo tutto molto seriamente, che sia vero o falso“, ha spiegato Váradi, sottolineando che la sicurezza viene prima di qualsiasi esigenza operativa.

A ogni segnalazione scattano verifiche e ispezioni sugli aeromobili. Solo in due casi, secondo il manager, è stato necessario modificare la rotta: gli altri eventi sono stati gestiti nell’ambito delle normali procedure.

La compagnia non descrive l’ondata di minacce come una paralisi del traffico. I disagi, sostiene Váradi, sono rimasti paragonabili a quelli provocati da deviazioni per emergenze mediche o maltempo. Ma il problema va ben oltre i singoli voli.

Il fenomeno, ha osservato il manager, non riguarda soltanto gli aeroporti: segnalazioni analoghe hanno interessato anche le scuole nel Regno Unito e in altri Paesi europei. La possibilità di una matrice coordinata preoccupa, ma al momento non vengono indicate responsabilità precise per questi episodi.

Allarme bomba e sicurezza: la richiesta all’Unione europea

Il nodo, per Wizz Air, è la risposta frammentata dei Paesi. Le decisioni sulla sicurezza spettano ai singoli Stati: in alcuni casi sono decollati caccia per scortare gli aerei, in altri è stato imposto l’atterraggio in basi militari. Procedure diverse davanti a minacce simili.

Váradi ha riferito di aver incontrato di recente la Commissione europea per chiedere un coordinamento più efficace. Oggi, a suo giudizio, manca un organismo comune capace di gestire questi episodi. Una soluzione, però, si scontra con la sovranità nazionale, tema sul quale gli Stati difficilmente accettano compromessi.

Controlli rafforzati, cosa cambia per i passeggeri

Intanto Wizz Air potenzia il proprio gruppo dedicato alla sicurezza e collabora con soggetti pubblici e privati per raccogliere informazioni prima che un allarme provochi ritardi o deviazioni.

Váradi non esclude che le false minacce siano riconducibili a forme di guerra ibrida, ma presenta questa lettura come un’ipotesi, non come una conclusione accertata. Per chi vola, il messaggio resta concreto: ogni allarme richiede controlli rigorosi, anche quando si rivela infondato.