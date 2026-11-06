AEREO

Allarme bomba su 27 voli in Europa. Dirottamenti, caccia militari e controlli negli aeroporti dopo le minacce del 5 novembre. Nessun esplosivo trovato, mentre gli investigatori cercano l’origine delle segnalazioni.

L’allarme bomba sui voli in Europa non si è fermato ai casi di Fiumicino e Malpensa. Nella giornata di giovedì 5 novembre almeno 27 collegamenti sono stati interessati da minacce. Le allerte hanno colpito compagnie diverse, non una sola rotta. Alcuni aerei hanno cambiato destinazione, altri sono atterrati accompagnati dai caccia; per molti passeggeri il viaggio è proseguito soltanto dopo ispezioni e verifiche.

Finora non sono stati trovati ordigni. Resta però aperta la questione più delicata: chi ha inviato gli avvisi e perché sono arrivati quasi contemporaneamente in diversi Paesi?

Allarme voli in Europa, cosa è successo

Tra i collegamenti coinvolti c’è il Finnair Helsinki-Roma, scortato dall’Aeronautica militare fino a Fiumicino. Il volo Aer Lingus Dublino-Roma è stato dirottato sulla base francese di Évreux, mentre il Wizz Air Malpensa-Varsavia è atterrato a Vienna.

Segnalazioni analoghe hanno riguardato aeroporti e tratte legati anche a Spagna, Bulgaria, Belgio e Repubblica Ceca. Non tutti gli allarmi hanno imposto un dirottamento: in alcuni casi gli aerei sono arrivati a destinazione e sono stati controllati a terra.

Allarme bomba, le email al centro delle verifiche

Per gli investigatori il punto di partenza sono anche i messaggi arrivati alle strutture aeroportuali. A Roma e Milano sono state segnalate email che annunciavano presunti esplosivi su alcuni voli. L’identità dei mittenti non è stata verificata e, al momento, nessuna autorità ha attribuito pubblicamente tutte le minacce a un responsabile comune.

L’ondata del 5 novembre segue altri episodi registrati martedì 3 novembre. Sono stati attivati canali di cooperazione internazionale per risalire a server e indirizzi IP collegati alle comunicazioni. Stabilire se esista un collegamento resta decisivo.

Cosa cambia per passeggeri e compagnie aeree

Un falso allarme può avere effetti reali sul traffico aereo. Deviare una rotta significa riorganizzare assistenza, equipaggi e coincidenze. Anche le ispezioni effettuate dopo l’atterraggio possono provocare ritardi nei voli successivi.

Per chi deve partire, non risultano sospensioni generalizzate dei collegamenti legate a queste segnalazioni. Conviene comunque controllare lo stato del volo sui canali ufficiali della compagnia e dell’aeroporto: una minaccia segnalata non equivale alla presenza accertata di una bomba.