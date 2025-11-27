AEREO

Ecco come accedere alle tariffe lancio e alle nuove opportunità di viaggio offerte dalla compagnia

I nuovi voli diretti tra Seattle e Roma Alaska Airlines, saranno disponibili dal 28 aprile 2026, con una rotta giornaliera stagionale operata sul moderno aereo a lungo raggio 787-9 Dreamliner.

La compagnia offre biglietti di andata e ritorno per Roma a partire da 599 dollari, consentendo ai viaggiatori di raggiungere comodamente la capitale italiana da Seattle.

Alaska Airlines nuovi voli diretti tra Seattle e Roma: quando iniziano

A partire dal 28 aprile 2026 verranno effettuati voli giornalieri stagionali verso Roma con l’aereo widebody 787-9. Inoltre, grazie alla forte risposta dei passeggeri, Alaska Airlines ha aumentato la frequenza inizialmente prevista, passando da quattro collegamenti settimanali a un servizio quotidiano.

Il collegamento garantirà l’unica opzione diretta giornaliera tra Seattle e l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Alaska Airlines nuovi voli diretti tra Seattle e Roma: prezzi e prenotazioni

Gli ospiti possono acquistare biglietti aerei di andata e ritorno per Roma a partire da 599 dollari su alaskaair.com. Inoltre, presto inizierà anche la vendita del nuovo servizio giornaliero annuale tra Seattle e Londra Heathrow, operativo dalla prossima primavera.

La compagnia continua così a espandere il proprio gateway globale con base a Seattle, rafforzando i collegamenti con l’Europa.

Esperienza di viaggio a bordo del 787 Dreamliner

Gli ospiti saranno accolti con una nuova esperienza globale a bordo del 787 Dreamliner. Infatti, la Business Class offrirà sedili completamente reclinabili, suite chiuse e pasti con più portate. Inoltre, il velivolo garantirà maggiore spazio, silenziosità e comfort durante l’intero viaggio transatlantico.

Un passo strategico per l’espansione internazionale

Con il servizio non-stop verso Roma e Londra, Alaska Airlines collega il Pacifico nord-occidentale a due delle destinazioni internazionali più richieste da Seattle. Queste nuove rotte segnano un passaggio fondamentale nella crescita globale della compagnia, che punta a offrire un’esperienza internazionale di primo livello con stile, attenzione e servizi riconosciuti.

