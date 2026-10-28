AEREO

Passano da sei a otto i satelliti Galileo di seconda generazione commissionati ad Airbus. L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha ordinato altre due unità. Come annunciato il 27 ottobre a Ottobrunn, in Germania. Il contratto rientra nel rinnovo della costellazione europea ed è stato assegnato dall’ESA per conto di EUSPA, su delega della Commissione europea.

Airbus amplia la produzione dei satelliti Galileo

Secondo Airbus, l’ampliamento dell’ordine valorizza una capacità produttiva già consolidata, evitando di organizzare da zero la fabbricazione delle due nuove unità della costellazione. L’ordine supplementare permette ad Airbus di proseguire la produzione sulla base delle attività già avviate per i primi sei satelliti G2. Il lavoro coinvolgerà cinque siti industriali: Backnang, Friedrichshafen e Ottobrunn in Germania, Getafe in Spagna e Tolosa in Francia. Qui saranno svolte le attività di fabbricazione, integrazione e collaudo previste dal programma.

La nuova generazione di Galileo nasce per migliorare le prestazioni del sistema europeo. Viene utilizzato per servizi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione. Tra gli obiettivi figurano una maggiore precisione e una migliore protezione dei segnali dalle interferenze.

Galileo G2, antenne più potenti e sistemi riconfigurabili

I satelliti avranno antenne di navigazione potenziate e carichi utili digitali, modificabili anche una volta raggiunta l’orbita. Questa possibilità consentirà di introdurre nuovi segnali e adeguare i servizi senza intervenire fisicamente sui veicoli spaziali.

A bordo troveranno posto anche orologi atomici migliorati e collegamenti intersatellitari. Grazie a questi i satelliti potranno scambiarsi informazioni e confrontare i dati. Particolare attenzione è riservata alle tecnologie anti-jamming e anti-spoofing, sviluppate per contrastare rispettivamente i disturbi ai segnali e la trasmissione di informazioni false.

Ogni satellite peserà oltre due tonnellate e avrà una vita operativa prevista di 15 anni.

Il ruolo dell’industria europea

Galileo è finanziato dall’Unione europea e gestito dalla Commissione europea. All’ESA competono lo sviluppo e la qualifica dei sistemi spaziali e terrestri, oltre all’approvvigionamento dei lanci. EUSPA segue invece la fornitura dei servizi e le esigenze degli utenti.

L’ESA ha sottolineato l’importanza della continuità dei servizi e dell’autonomia tecnologica europea nel settore.

Il nuovo contratto conferma la continuità del programma G2 e amplia il contributo di Airbus alla costellazione. Per l’Europa significa investire in un sistema di navigazione che deve restare affidabile anche in presenza di minacce ai segnali satellitari.