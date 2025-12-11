AEREO

Air Europa rafforza i voli natalizi con 27.000 posti aggiuntivi e oltre 130 frequenze extra tra Europa, America e Spagna, così da rispondere alla forte domanda prevista tra il 17 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026.

La compagnia cresce quasi del 60% rispetto al 2024, quindi offre una disponibilità più ampia per chi vuole viaggiare nel periodo festivo. L’aumento interessa sia le rotte nazionali sia quelle internazionali, inoltre valorizza l’ampliamento della flotta, avvenuto negli ultimi mesi.

Air Europa utilizza Boeing 787 Dreamliner e nuovi Boeing 737 MAX, che riducono consumi ed emissioni. Le cabine restano silenziose e confortevoli, così migliorano l’esperienza di viaggio durante una fase tradizionalmente molto trafficata.

L’espansione delle operazioni risponde a una domanda crescente, infatti sostiene l’obiettivo di offrire collegamenti più frequenti verso mete molto richieste.

Aumento delle rotte Air Europa tra Europa e America

Air Europa incrementa in modo consistente i posti disponibili verso le principali destinazioni europee e americane. Le tratte per Monaco, Zurigo, Roma e Milano crescono quasi dell’80%, così raggiungono oltre 8.000 posti aggiuntivi.

Le rotte verso Miami, Punta Cana e Santiago de los Caballeros aumentano invece più del 63%, quindi superano 7.000 posti aggiuntivi. La Repubblica Dominicana ottiene più di 5.200 posti extra e diventa la meta più rafforzata del network invernale.

Questi incrementi migliorano la disponibilità di voli nei giorni di maggiore concentrazione di partenze. L’espansione semplifica la programmazione dei viaggi festivi, inoltre amplia la scelta per i passeggeri che desiderano partire da Madrid verso mete molto richieste nel periodo natalizio.

Voli verso le Canarie, Baleari e Penisola Iberica

L’aumento riguarda anche il mercato interno. Air Europa introduce oltre 3.200 posti extra verso Tenerife Nord e Las Palmas, così garantisce collegamenti più frequenti tra la Penisola e le isole Canarie. La compagnia aggiunge altri 8.300 posti sulla Penisola Iberica e verso le Baleari. Palma di Maiorca resta il punto più servito, perché beneficia di più di 7.000 posti aggiuntivi.

La compagnia sostiene il traffico domestico con una rete ampliata, inoltre valorizza l’impiego degli aeromobili più recenti. Le cabine spaziose e i consumi ridotti dei nuovi modelli migliorano il comfort e contribuiscono agli obiettivi ambientali, così rendono più efficiente l’intero programma operativo.

Leggi anche: ITA Airways migliora i voli con la tecnologia satellitare Iris