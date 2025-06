AEREO

Le aggressioni negli aeroporti italiani stanno aumentando rapidamente, creando un grave problema per la sicurezza dei lavoratori impiegati in aeroporto.

Per questo motivo, la Fit-Cisl ha richiesto urgentemente un tavolo di confronto con Assaeroporti, Aeroporti 2030 ed Enac per affrontare concretamente la questione delle aggressioni negli aeroporti e implementare soluzioni efficaci.

Vediamo insieme le motivazioni e le richieste della Fit-Cisl riguardo alla sicurezza negli aeroporti.

Crescono le aggressioni negli aeroporti: la denuncia della Fit-Cisl

La Fit-Cisl evidenzia con preoccupazione che, pur non essendoci dati ufficiali dedicati esclusivamente agli operatori aeroportuali, le segnalazioni ricevute negli ultimi mesi riguardo episodi di aggressione fisica e verbale da parte degli impiegati in aeroporto, sono aumentate in modo significativo.

Come affermato dalla stessa federazione: “Sebbene non esistano statistiche ufficiali specificamente per gli operatori aeroportuali – spiega la Fit-Cisl – negli ultimi mesi ci sono pervenute numerose segnalazioni riguardo numerosi episodi di aggressioni verbali e fisiche da parte di soggetti violenti ai danni delle lavoratrici e lavoratori di front-line. Un fenomeno che delinea conseguenze sempre più gravi sul piano della sicurezza e della salute psicofisica delle persone che con professionalità, senso di responsabilità e disponibilità, operano quotidianamente negli scali italiani”.

Questi incidenti non solo mettono a rischio l’incolumità del personale, ma influenzano negativamente l’ambiente lavorativo generale, causando stress e tensione crescente tra gli operatori.

Sicurezza negli aeroporti italiani: le richieste urgenti della Fit-Cisl

Per affrontare l’emergenza delle aggressioni negli aeroporti, la Fit-Cisl ha richiesto con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico-operativo con le principali autorità aeroportuali italiane. La Federazione afferma con chiarezza:

“Confidiamo in una convocazione in tempi brevissimi – conclude la nota – poiché è necessario e non più rinviabile un confronto costruttivo con autorità, istituzioni e associazioni datoriali, per individuare e mettere in campo interventi e misure concrete, da condividere all’interno di uno specifico protocollo operativo per garantire la piena tutela dell’incolumità fisica del personale e condizioni di lavoro sempre più sicure e dignitose in tutti gli aeroporti del Paese”.

Un protocollo operativo condiviso permetterebbe l’introduzione di misure preventive e di risposta rapida alle aggressioni negli aeroporti, incrementando la sicurezza complessiva degli operatori aeroportuali e migliorando sensibilmente le condizioni di lavoro.

Perché è essenziale proteggere i lavoratori in aeroporto?

I lavoratori impiegati in aeroporto sono la prima linea di contatto con i passeggeri e spesso affrontano situazioni estremamente stressanti che, in alcune circostanze, possono degenerare in aggressioni vere e proprie.

Garantire la sicurezza e il benessere psicofisico di questo personale è fondamentale per mantenere elevati gli standard operativi degli aeroporti italiani.

Ignorare il problema potrebbe portare non solo a conseguenze fisiche e psicologiche per gli operatori, ma anche a un declino nella qualità complessiva dei servizi aeroportuali, causando disagi ai passeggeri e danni reputazionali agli scali italiani.

Sicurezza in aeroporto

La Fit-Cisl auspica una risposta rapida e concreta alla propria richiesta, così da poter avviare immediatamente un percorso strutturato verso una maggiore tutela della sicurezza negli aeroporti italiani.

La sicurezza dei lavoratori aeroportuali deve diventare una priorità strategica, con interventi concreti e immediati per evitare ulteriori episodi di violenza.

Una rapida risposta da parte delle autorità e delle istituzioni competenti permetterebbe di avviare tempestivamente misure preventive efficaci, assicurando così un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per tutti gli operatori aeroportuali italiani.

Continua a leggere: Bagaglio a mano incluso sui voli, la decisione della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo