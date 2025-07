AEREO

Con 400mila passeggeri si afferma come aeroporto strategico per turismo e lavoro

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi chiude il suo primo anno di operatività con numeri da record: quasi 400.000 passeggeri hanno utilizzato lo scalo, con una domanda di voli in costante crescita.

A dodici mesi dall’apertura ufficiale ai voli di linea, avvenuta l’11 luglio 2024, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi si conferma una realtà strategica per la mobilità aerea del Mezzogiorno.

L’incremento del traffico aereo ha portato benefici immediati al settore turistico e all’economia locale, rendendo l’aeroporto di Salerno un punto di riferimento per viaggiatori, operatori e compagnie aeree.

Crescono i voli da e per Salerno: una rete in espansione

Durante il primo anno di attività, l’aeroporto di Salerno ha ampliato progressivamente la propria rete di collegamenti.

I voli nazionali e internazionali attivati hanno favorito l’afflusso di turisti verso la Costiera Amalfitana, il Cilento e l’entroterra campano.

Allo stesso tempo, i voli in partenza da Salerno hanno rappresentato un’opportunità concreta per i residenti che necessitano di connessioni rapide con le principali città italiane ed europee.

L’incremento dell’offerta ha generato una crescita costante nella domanda di biglietti aerei, segno evidente dell’efficacia del progetto infrastrutturale e della gestione operativa.

Federalberghi, Presidente Antonio Ilardi: presente e futuro dell’aeroporto di Salerno

Il Presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi, commenta questo traguardo per Trasporti-Italia: “L’integrale rinnovo delle infrastrutture di volo dell’aeroporto di Salerno ha segnato un punto di svolta per l’intera economia provinciale e, in particolare, un poderoso fattore di accelerazione delle prospettive di sviluppo del comparto turistico.

Abbiamo registrato, in questo primo anno di attività, la soddisfazione dei turisti italiani e stranieri per l’organizzazione dello scalo ed il gradimento per la riduzione dei tempi di arrivo nel comune capoluogo e nelle località costiere, determinato dall’utilizzo della nuova infrastruttura.

Auspichiamo vivamente che il termine dei lavori dell’aerostazione di aviazione generale ed il conseguente inizio delle opere per la realizzazione della nuova aerostazione di aviazione commerciale, possano consolidare ed amplificare, nei prossimi anni, i flussi di traffico attesi.

Ci auguriamo, infine, un potenziamento dei trasporti e dei parcheggi nel più breve tempo possibile.”

Aeroporto di Salerno, in primo piano nel trasporto aereo

L’aeroporto di Salerno ha dimostrato di poter svolgere un ruolo di primo piano nel sistema aeroportuale campano. Oltre a decongestionare Capodichino, l’aeroporto di Salerno ha permesso di distribuire in modo più equilibrato il traffico aereo sulla regione, migliorando l’accessibilità di territori fino a oggi meno serviti.

Nel novembre 2026, in occasione della prevista chiusura temporanea della pista di Capodichino, una parte del traffico verrà dirottata su Salerno. Questo comporterà un ulteriore potenziamento dei voli e richiederà un impegno ancora maggiore nella gestione delle operazioni.

Un anno di crescita: passeggeri, turismo e lavoro

I numeri raggiunti dall’aeroporto di Salerno nel primo anno sono il frutto di un lavoro costante. La collaborazione tra enti gestori, operatori aeroportuali e personale di terra ha garantito un servizio efficiente e affidabile. Contribuendo alla fidelizzazione degli utenti e alla reputazione positiva dello scalo.

Oltre ai voli, l’impatto dell’aeroporto è evidente anche in termini occupazionali e turistici. L’indotto ha registrato una crescita, con effetti positivi su trasporti locali, strutture ricettive e attività commerciali dell’area.

Aeroporto di Salerno: prospettive future

Con i risultati già ottenuti, l’aeroporto di Salerno è ancora oggetto di interventi migliorativi. La pista di volo, l’aerostazione, i parcheggi, la fermata della metropolitana e i collegamenti con il trasporto pubblico rientrano nei prossimi obiettivi infrastrutturali.

Il completamento di queste opere sarà essenziale per sostenere l’aumento previsto dei voli. Garantirà, inoltre, uno standard qualitativo in linea con gli scali di medie dimensioni a livello europeo.

Guardando al futuro, l’aeroporto di Salerno punta a consolidare la propria posizione nel panorama nazionale. L’obiettivo è aumentare ulteriormente il numero di voli diretti, attivare nuove tratte internazionali e rafforzare le connessioni con i principali hub del Mediterraneo.

La fiducia delle compagnie aeree, la risposta positiva dell’utenza e la vocazione turistica del territorio rappresentano elementi favorevoli per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

