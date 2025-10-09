AEREO

L’Aeroporto di Pisa Galileo Galilei sarà completamente rinnovato entro il 2026. Il progetto, da 70 milioni di euro, prevede un nuovo terminal, impianti fotovoltaici e nuovi voli nazionali e internazionali. Lo scalo toscano diventerà più moderno, efficiente e sostenibile.

Per l’Aeroporto di Pisa una trasformazione da 70 milioni di euro

Procedono i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’Aeroporto di Pisa Galileo Galilei, uno degli scali più importanti del Centro Italia. Il progetto, promosso da Toscana Aeroporti, punta a rendere lo scalo più moderno, efficiente e sostenibile, con un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro.

Il completamento dell’intervento è previsto per l’estate 2026, anno in cui l’Aeroporto di Pisa potrà accogliere fino a 7 milioni di passeggeri e offrire nuovi voli nazionali e internazionali.

Aeroporto di Pisa: investimento strategico per la Toscana

Il potenziamento dell’Aeroporto di Pisa rappresenta un passo decisivo per la mobilità toscana. Durante la visita al cantiere, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini e i vertici di Toscana Aeroporti, Marco Carrai e Roberto Naldi, hanno presentato lo stato di avanzamento della Fase 1 dei lavori.

Il nuovo edificio di 7.100 metri quadrati ospiterà in futuro l’area Arrivi dell’Aeroporto di Pisa. La struttura è già completa nelle sue componenti principali, con fondamenta, pilastri e copertura realizzati. Sul tetto sarà installato un impianto fotovoltaico da 300 kW, che permetterà di alimentare il terminal con energia rinnovabile autoprodotta.

Ad oggi, tra lavori completati e ordinativi impegnati, l’investimento ha raggiunto i 20 milioni di euro.

Le fasi dell’ampliamento dell’Aeroporto di Pisa

Il piano di ampliamento dell’Aeroporto di Pisa è articolato in tre fasi, progettate per non interrompere mai la piena operatività dello scalo. Decisivo in questo senso è il supporto della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha consentito l’utilizzo temporaneo di alcune aree durante le lavorazioni.

Fase 1 – Nuovo edificio Arrivi

Il completamento è previsto per l’inizio dell’estate 2026. L’edificio ospiterà gli Arrivi e gli impianti tecnici, compreso l’impianto fotovoltaico da 300 kW.

Fase 2 – Ristrutturazione del terminal Arrivi e del primo piano

Una volta trasferiti gli Arrivi nella nuova struttura, inizierà la ristrutturazione dell’attuale terminal di 6.700 mq, insieme al primo piano di 1.580 mq, che diventerà la nuova area Partenze.

Fase 3 – Nuovo terminal Partenze

L’ultima fase interesserà il terminal Partenze esistente (3.680 mq) e prevede l’ampliamento della hall Extra Schengen, dove verrà eliminato il settore controllo passaporti. Al termine, le aree ristrutturate delle fasi 2 e 3 saranno unite in un unico grande spazio Partenze, separato dagli Arrivi per una gestione più efficiente dei flussi.

Aeroporto di Pisa, più spazio e nuovi servizi per i passeggeri

A lavori completati, l’Aeroporto di Pisa raggiungerà una superficie complessiva di oltre 50.000 metri quadrati, con un incremento del 28% rispetto all’attuale. L’area d’imbarco crescerà da 3.150 a 6.554 mq, migliorando comfort e capacità operativa.

L’ampliamento consentirà all’Aeroporto di Pisa di accogliere nuovi voli e di ospitare più compagnie low cost, rafforzando la posizione dello scalo come hub del turismo e del traffico aereo toscano.

Sostenibilità e innovazione al centro del progetto dell’Aeroporto di Pisa

Il nuovo Aeroporto di Pisa è concepito per essere più sostenibile, efficiente e tecnologicamente avanzato. L’impianto fotovoltaico ridurrà l’impatto ambientale, mentre la digitalizzazione dei processi migliorerà la gestione dei passeggeri e la sicurezza.

Un’attenzione particolare è riservata alle aree commerciali e food & retail, ampliate soprattutto nell’area airside, dove i passeggeri trascorrono più tempo. L’obiettivo è offrire servizi di qualità superiore e incrementare i ricavi non aviation.

Le dichiarazioni di Toscana Aeroporti sull’Aeroporto di Pisa

“Quella di oggi è stata la prima occasione per mostrare il concreto avanzamento dei lavori — ha dichiarato Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti —. Mantenere la piena operatività durante il cantiere comporta tempi più lunghi, ma il risultato sarà un netto miglioramento dell’esperienza dei passeggeri.”

Il Presidente Marco Carrai ha aggiunto: “L’intervento cambierà il volto dell’Aeroporto di Pisa e metterà lo scalo nelle condizioni di crescere e competere nei prossimi decenni. Ringraziamo ENAC e la 46ª Brigata Aerea per la collaborazione e il coordinamento costante.”

