AEREO

Tutti i dettagli su modifiche e rimborsi

Cambiano i voli ITA Airways da Napoli nel mese di novembre. La compagnia ha aggiornato il proprio programma operativo dopo la chiusura programmata delle piste dell’Aeroporto di Napoli.

La modifica interessa soprattutto i voli per Milano e Roma. I voli diretti a Milano Linate saranno operati dall’aeroporto di Salerno. Per Roma Fiumicino, invece, è previsto un servizio bus sostitutivo.

Aeroporto di Napoli chiuso: voli per Milano Linate spostati a Salerno

La novità principale riguarda proprio gli aerei per Milano Linate. Durante il periodo di chiusura delle piste, ITA Airways opererà questi collegamenti dall’aeroporto di Salerno.

Per i passeggeri cambia quindi il punto di partenza. Chi ha già acquistato un biglietto dovrà controllare le comunicazioni. Verificare eventuali aggiornamenti sul proprio viaggio. Non vengono forniti altri dettagli sugli orari.

Aeroporto di Napoli chiuso: voli per Roma sostituiti dal bus

Per Roma Fiumicino la soluzione sarà diversa. Verrà effettuato un servizio bus durante il periodo interessato dalla chiusura dell’Aeroporto di Napoli.

Anche in questo caso i passeggeri sono invitati a verificare la propria prenotazione e a contattare ITA Airways in presenza di cancellazioni o riprogrammazioni.

Cancellazioni, modifiche e rimborso

La revisione dell’operativo potrebbe avere effetti anche sui voli già prenotati. ITA Airways mette a disposizione il numero 06 85960020 per valutare le soluzioni alternative disponibili.

Nei casi previsti sarà possibile anche richiedere il rimborso del biglietto, nel rispetto della normativa vigente.

La compagnia precisa che la chiusura delle piste dipende da una decisione del gestore aeroportuale. ITA Airways assicura comunque assistenza ai passeggeri durante la riprogrammazione.

La situazione, al momento, è quindi definita. I voli per Milano Linate saranno operati da Salerno. Per Roma Fiumicino ci sarà invece il bus sostitutivo.

Chi deve partire da Napoli nel mese di novembre dovrà quindi controllare con attenzione ogni aggiornamento ricevuto dalla compagnia.

Per chi ha già un viaggio in programma, il consiglio è semplice: verificare prima della partenza eventuali modifiche ai voli, all’aeroporto previsto o alle modalità del collegamento.

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